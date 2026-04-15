「日経225ミニ」手口情報（15日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、5月限3406枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月15日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3406枚だった。
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3406( 3406)
バークレイズ証券 2066( 2066)
ソシエテジェネラル証券 1976( 1976)
SBI証券 4196( 1788)
楽天証券 2551( 1153)
フィリップ証券 314( 314)
松井証券 302( 302)
インタラクティブ証券 224( 224)
マネックス証券 204( 204)
三菱UFJeスマート 390( 146)
ドイツ証券 55( 55)
JPモルガン証券 49( 49)
日産証券 43( 43)
岩井コスモ証券 16( 16)
ゴールドマン証券 2( 2)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 118066( 118066)
ソシエテジェネラル証券 59146( 59146)
バークレイズ証券 28453( 28453)
SBI証券 54543( 24065)
楽天証券 39636( 18152)
松井証券 15856( 15856)
日産証券 7363( 7363)
サスケハナ・ホンコン 7260( 7260)
ビーオブエー証券 7138( 7138)
三菱UFJeスマート 8730( 5250)
ゴールドマン証券 4636( 4616)
マネックス証券 3255( 3255)
JPモルガン証券 3254( 3254)
みずほ証券 1671( 1671)
フィリップ証券 1221( 1221)
モルガンMUFG証券 1058( 1038)
インタラクティブ証券 715( 715)
野村証券 584( 584)
BNPパリバ証券 564( 564)
大和証券 507( 507)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 70( 70)
三菱UFJeスマート 54( 50)
ABNクリアリン証券 42( 42)
フィリップ証券 26( 26)
SBI証券 39( 19)
JPモルガン証券 8( 8)
マネックス証券 7( 7)
松井証券 7( 7)
楽天証券 5( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3406( 3406)
バークレイズ証券 2066( 2066)
ソシエテジェネラル証券 1976( 1976)
SBI証券 4196( 1788)
楽天証券 2551( 1153)
フィリップ証券 314( 314)
松井証券 302( 302)
インタラクティブ証券 224( 224)
マネックス証券 204( 204)
三菱UFJeスマート 390( 146)
ドイツ証券 55( 55)
JPモルガン証券 49( 49)
日産証券 43( 43)
岩井コスモ証券 16( 16)
ゴールドマン証券 2( 2)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 118066( 118066)
ソシエテジェネラル証券 59146( 59146)
バークレイズ証券 28453( 28453)
SBI証券 54543( 24065)
楽天証券 39636( 18152)
松井証券 15856( 15856)
日産証券 7363( 7363)
サスケハナ・ホンコン 7260( 7260)
ビーオブエー証券 7138( 7138)
三菱UFJeスマート 8730( 5250)
ゴールドマン証券 4636( 4616)
マネックス証券 3255( 3255)
JPモルガン証券 3254( 3254)
みずほ証券 1671( 1671)
フィリップ証券 1221( 1221)
モルガンMUFG証券 1058( 1038)
インタラクティブ証券 715( 715)
野村証券 584( 584)
BNPパリバ証券 564( 564)
大和証券 507( 507)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 70( 70)
三菱UFJeスマート 54( 50)
ABNクリアリン証券 42( 42)
フィリップ証券 26( 26)
SBI証券 39( 19)
JPモルガン証券 8( 8)
マネックス証券 7( 7)
松井証券 7( 7)
楽天証券 5( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース