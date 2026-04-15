「日経225ミニ」手口情報（15日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、5月限6689枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月15日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6689枚だった。
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6689( 6189)
ソシエテジェネラル証券 5552( 5052)
バークレイズ証券 3751( 3751)
SBI証券 4374( 1518)
楽天証券 1896( 818)
インタラクティブ証券 765( 765)
松井証券 384( 384)
マネックス証券 284( 284)
フィリップ証券 249( 249)
三菱UFJeスマート 335( 153)
JPモルガン証券 38( 38)
日産証券 38( 38)
ドイツ証券 11( 11)
光世証券 6( 6)
岩井コスモ証券 4( 4)
ゴールドマン証券 2( 2)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 147471( 147469)
ソシエテジェネラル証券 109538( 109536)
バークレイズ証券 60566( 60566)
SBI証券 58002( 24934)
松井証券 19036( 19036)
楽天証券 35224( 15712)
日産証券 15030( 15030)
サスケハナ・ホンコン 11349( 11349)
JPモルガン証券 7547( 7547)
三菱UFJeスマート 11017( 7059)
BNPパリバ証券 6197( 6197)
モルガンMUFG証券 6132( 6130)
ゴールドマン証券 4693( 4601)
ビーオブエー証券 4421( 4421)
野村証券 3662( 3626)
マネックス証券 3568( 3568)
広田証券 3496( 3496)
シティグループ証券 2995( 2995)
みずほ証券 2021( 1933)
UBS証券 1719( 1719)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 89( 89)
三菱UFJeスマート 62( 56)
ABNクリアリン証券 46( 46)
フィリップ証券 25( 25)
SBI証券 31( 13)
マネックス証券 6( 6)
楽天証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
ドイツ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6689( 6189)
ソシエテジェネラル証券 5552( 5052)
バークレイズ証券 3751( 3751)
SBI証券 4374( 1518)
楽天証券 1896( 818)
インタラクティブ証券 765( 765)
松井証券 384( 384)
マネックス証券 284( 284)
フィリップ証券 249( 249)
三菱UFJeスマート 335( 153)
JPモルガン証券 38( 38)
日産証券 38( 38)
ドイツ証券 11( 11)
光世証券 6( 6)
岩井コスモ証券 4( 4)
ゴールドマン証券 2( 2)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 147471( 147469)
ソシエテジェネラル証券 109538( 109536)
バークレイズ証券 60566( 60566)
SBI証券 58002( 24934)
松井証券 19036( 19036)
楽天証券 35224( 15712)
日産証券 15030( 15030)
サスケハナ・ホンコン 11349( 11349)
JPモルガン証券 7547( 7547)
三菱UFJeスマート 11017( 7059)
BNPパリバ証券 6197( 6197)
モルガンMUFG証券 6132( 6130)
ゴールドマン証券 4693( 4601)
ビーオブエー証券 4421( 4421)
野村証券 3662( 3626)
マネックス証券 3568( 3568)
広田証券 3496( 3496)
シティグループ証券 2995( 2995)
みずほ証券 2021( 1933)
UBS証券 1719( 1719)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 89( 89)
三菱UFJeスマート 62( 56)
ABNクリアリン証券 46( 46)
フィリップ証券 25( 25)
SBI証券 31( 13)
マネックス証券 6( 6)
楽天証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
ドイツ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース