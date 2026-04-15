「日経225先物」手口情報（15日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限4850枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月15日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4850枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4850( 4476)
ソシエテジェネラル証券 2925( 2925)
バークレイズ証券 1737( 1737)
モルガンMUFG証券 1016( 1016)
ゴールドマン証券 1607( 940)
松井証券 563( 563)
SBI証券 972( 506)
JPモルガン証券 481( 481)
日産証券 467( 467)
サスケハナ・ホンコン 462( 462)
楽天証券 536( 234)
シティグループ証券 233( 233)
ビーオブエー証券 256( 208)
野村証券 191( 191)
三菱UFJeスマート 221( 167)
みずほ証券 1404( 153)
フィリップ証券 130( 130)
インタラクティブ証券 125( 125)
マネックス証券 114( 114)
三菱UFJ証券 90( 90)
UBS証券 183( 0)
BNPパリバ証券 35( 0)
大和証券 2( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
楽天証券 236( 208)
ABNクリアリン証券 426( 126)
ソシエテジェネラル証券 106( 106)
バークレイズ証券 40( 40)
日産証券 16( 16)
SBI証券 16( 12)
JPモルガン証券 6( 6)
フィリップ証券 4( 4)
モルガンMUFG証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
みずほ証券 400( 0)
UBS証券 100( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4850( 4476)
ソシエテジェネラル証券 2925( 2925)
バークレイズ証券 1737( 1737)
モルガンMUFG証券 1016( 1016)
ゴールドマン証券 1607( 940)
松井証券 563( 563)
SBI証券 972( 506)
JPモルガン証券 481( 481)
日産証券 467( 467)
サスケハナ・ホンコン 462( 462)
楽天証券 536( 234)
シティグループ証券 233( 233)
ビーオブエー証券 256( 208)
野村証券 191( 191)
三菱UFJeスマート 221( 167)
みずほ証券 1404( 153)
フィリップ証券 130( 130)
インタラクティブ証券 125( 125)
マネックス証券 114( 114)
三菱UFJ証券 90( 90)
UBS証券 183( 0)
BNPパリバ証券 35( 0)
大和証券 2( 0)
取引高( 立会内)
楽天証券 236( 208)
ABNクリアリン証券 426( 126)
ソシエテジェネラル証券 106( 106)
バークレイズ証券 40( 40)
日産証券 16( 16)
SBI証券 16( 12)
JPモルガン証券 6( 6)
フィリップ証券 4( 4)
モルガンMUFG証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
みずほ証券 400( 0)
UBS証券 100( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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