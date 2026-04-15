長崎市の「みらい長崎ココウォーク」の2階。

アメリカ発の量販店 “コストコ” の商品を販売するセレクトショップが新たに誕生しました。

（寺田美穂アナウンサー）

「ココウォークに本日オープンした “コストゴー”。

オープン初日とあって、多くの人でににぎわっています」

みらい長崎ココウォークの2階にオープンした『COSTGO』。

アメリカ発の量販店「コストコ」の商品を購入できる、セレクトショップです。

定番のパンやお菓子。大容量の日用品など、約2000品目を取り揃えています。

（エムズキャピタルホールディングス 羽田 亨平さん）

「立地的に足を運びやすいので、気軽に来てもらいたい」

コストコで買い物をするためには、通常は会員登録が必要ですが、『COSTGO』では “登録なし” で、誰でも買い物が楽しめます。

さらに大容量でお得に買えるコストコと比べて少し割高になるものの、小分けで購入することができます。

（買い物客）

「(目当ては)ハイローラーです。(大容量だと)余って、食べるのにしんどい時がある。小分けだと食べやすい」

（買い物客）

「チーズタルトが大好き。まだ子どもが小さいのに、(コストコは)遠くまで行かないとない。きょう楽しみにしていた」

『COSTGO』では、商品を入れ替えながら いつ来ても飽きない店を目指すということです。