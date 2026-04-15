習近平主席、ロシアのラブロフ外相と会見―中国

中国の習近平国家主席は4月15日午前、北京市内にある人民大会堂でロシアのラブロフ外相と会見しました。

習主席は席上、「混乱が交錯する国際情勢に直面する中、中ロ関係の安定性と確実性は特に貴重であり、『中ロ善隣友好協力条約』の強大な生命力と模範的意義はさらに際立っている」と述べました。

習主席はまた、「百年に例を見ない大変局に直面し、中ロはより緊密で強力な戦略的協力を通じて、両国の正当な利益を断固として守り、グローバルサウス国家の団結を守り、大国および国連安全保障理事会常任理事国としての責任を体現しなければならない」と述べました。さらに、「双方は戦略的な安定性を維持し、互いに信頼、支持し合い、共に発展し、自らのすべきことをしっかりと成し遂げなければならない。隣接国であり、相互補完の優位性を十分に発揮し、全方位的な協力を深め、それぞれの発展の強靭（きょうじん）性を高めなければならない」と強調しました。

ラブロフ外相は、「厳しく複雑な国際情勢に直面し、ロシアは中国と共に、両国首脳が達成した重要な共通認識を確実に実行に移し、ハイレベルな往来を維持し、実務的協力を強化し、人的・文化的交流を促進し、国際的な公平と正義を守り、ロシアと中国の関係のより一層の発展を推進し、世界の平和と安定により大きく貢献していきたい」と述べました。（提供/CGTN Japanese）