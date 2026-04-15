宝塚歌劇団の雪組スター、瀬央ゆりあ（せお・ゆりあ）が奇想天外なスペイン人画家、サルバドール・ダリにふんした話題作「Day Dream Dali」が15日、大阪・梅田のシアター・ドラマシティで開幕した。

晩年のダリが自らの作品の世界に旅をし、早くに亡くした妻ガラや作品のキャラクターらと交流する中で、現実世界と夢ならぬ超現実世界を行き来しながら数奇な生涯を描いた。

星組から専科を経て雪組に移ってきた瀬央にとっては雪組異動後は初の主演作で自身2度目の東上主演作。誰もが知るダリの特徴的なヒゲや、サイケな衣装も難なく着こなし男くさい表情、力強い歌唱でセンターオーラを発揮した。

妻・ガラは専科の男役スターで、瀬央と同じ95期の輝月ゆうま（きづき・ゆうま）が圧倒的な存在感と歌唱力で熱演。若手スターの華世京（かせ・きょう）はダリの世界に生きるジョーカー・ナルシスとして異彩を放った。

雪組はトップスター・朝美絢（あさみ・じゅん）と新トップ娘役・音彩唯（ねいろ・ゆい）のプレお披露目公演「波うららかに、めおと日和」を梅田芸術劇場で上演中（30日まで）。日本の戦前を描いたコミックの世界と、ダリの世界観が大阪・梅田で交錯した。公演は23日まで。東京建物Brillia HALLでは4月30日〜5月9日。