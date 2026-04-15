関東や東北の太平洋側では、木曜日の朝にかけて雨の降る所がありますが、日中は広い範囲で青空が戻ってくるでしょう。気温が上がり、東海から西では25℃以上の夏日になる所がある見込みです。

【画像・CGで見る】このあとの降水の予想

【関東や東北の太平洋側は朝にかけて雨】

水曜日は前線を伴った低気圧や湿った空気の影響で雨の降っている所があります。北陸は木曜日の明け方にかけて、関東や東北の太平洋側では朝にかけて雨の降る所があるでしょう。朝まで雨が降る地域も昼前後からは次第に青空が戻る見込みです。ただ、天気が回復しても風が強く吹く所が多いので、洗濯物はしっかりとめてください。

【東海から西で夏日になる所も】

朝から晴れる地域は、気温がぐんぐん上がり、東海から西では25℃以上の夏日になる所があるでしょう。日中は半袖の出番になりそうです。晴れ間が戻るのが少し遅れる関東や東北の太平洋側は平年並みか、平年より低い所もあるでしょう。



＜あす16日（木）の予想最高気温＞

札幌：15℃ 釧路：11℃

青森：13℃ 盛岡：13℃

仙台：16℃ 新潟：15℃

長野：18℃ 金沢：18℃

東京：23℃ 名古屋：26℃

大阪：21℃ 岡山：23℃

広島：25℃ 松江：17℃

高知：26℃ 福岡：21℃

鹿児島：26℃ 那覇：27℃

【小笠原諸島は高波に注意・警戒】

大型で非常に強い勢力の台風4号は今後も北上し、金曜日には小笠原近海を進む見通しです。小笠原諸島は波が高くなっている所があります。今後も高波に注意・警戒をしてください。