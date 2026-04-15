16日は天気が回復し、全国的に晴れるでしょう。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■全国的に晴れ 紫外線には要注意

16日（木）は前線を伴った低気圧は次第に離れていく見込みです。東北から関東の太平洋側では、朝まで雨が残るところもありますが、昼前からは晴れてくるでしょう。日中は全国的に日差しの届くところが多くなりそうです。お出かけにも良い天気となりますが、紫外線には注意が必要です。紫外線の指数は、東日本や西日本を中心に「強い」、九州や沖縄では「非常に強い」予想となっています。日焼け止めクリームを塗ったり、帽子や日傘などで対策をすると良さそうです。

■関東沿岸では風が強まる 午後は急な雨のところも

東北太平洋側から関東沿岸にかけては、低気圧に吹きこむ北寄りの風が強まる予想です。雨がやんだあとも強風や高波にご注意ください。また、午後は上空に寒気が流れ込むため、大気の状態が不安定になりそうです。東北南部や関東の内陸を中心に急な雨や雷雨にご注意ください。午後からのお出かけも折りたたみの傘があると安心でしょう。

■東海から西では夏日続出 こまめな水分補給を

上空には平年よりも暖かい空気が残り、西日本や東海を中心に最高気温が25℃以上の夏日になる所が多いでしょう。石垣島は29℃の予想で、南西諸島では30℃に迫る暑さとなる所もありそうです。外での作業はこまめに水分補給をし、疲れたら休憩をとるなど熱中症にはお気をつけください。

【16日（木）の予想最高気温】（）内は前日比と季節感札幌 15℃（+2 4月下旬）仙台 16℃（-2 平年並み）新潟 15℃（-6 4月上旬）東京 23℃（-1 5月中旬）名古屋 26℃（+7 5月下旬）大阪 21℃（+1 4月下旬）高知 26℃（+8 6月上旬）鹿児島 26℃（+1 5月下旬）