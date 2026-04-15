「スカート苦手」な40・50代へ！【GU】甘すぎなくておしゃれ♡「カーゴスカート」
一点投入で女性らしさをプラスできるスカート。甘めなデザインが苦手な大人女性には、カジュアルに着やすい「カーゴスカート」がおすすめです。今回は、これからの時季に穿きやすい軽やかな素材を使用した【GU（ジーユー）】のアイテムをピックアップ。嬉しい機能付きで、デイリーからレジャーまで活躍してくれそうです。
ボリュームシルエットが目を引くカーゴスカート
【GU】「テックカーゴスカート」\2,990（税込）
カジュアルなデザインで、大人女性も気負わず穿きやすいカーゴスカート。裾に丸みのあるバルーンシルエットがポイントです。裾にアジャスターが付いているため、丸みを強調して大人可愛く穿くことも可能。接触冷感機能付きなので、夏まで活躍してくれます。ストライプシャツと合わせてきれいめに引き寄せたり、パーカーでスポーティーに仕上げるのも◎
モノトーンで統一すればピリッと辛口に
こちらは色違いのブラックを着用。インパクトのあるグラフィックTシャツと、シルエットに存在感のあるスカートとの組み合わせなら、ワンツーコーデでもシンプルにならないサマ見えコーデに。イエローやグリーンなど春色のバッグを差し色にして、爽やかさを加えるのもおすすめです。
※すべての商品情報・画像はGU出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M