元石川テレビで現在フリーで活動する今井友理恵アナウンサー(32)が15日までに自身のインスタグラムを更新。“気合い十分”なファッションでの推し活を報告した。



【写真】そのままステージに立てそう!?ふわふわスタイリッシュな宇宙的仕上がり

「XG World Tour THE CORE代々木」と題し、「2月のKアリで初参戦してすっかりハマり」込んだという7人組アーティストグループ・XGのワールドツアー観覧の様子を投稿。「アリーナど真ん中の3列目」の好位置でライブを堪能した興奮を伝えた。



ファンの間で「宇宙旅行」とも呼ばれるXGライブの世界観に合わせたように、今井の服装も宇宙的な華やかさ。フェザーたっぷりの白いミニドレスに同じく白いファーでもこもこのレッグウォーマー＆星柄の黒タイツ。目元には大粒の真珠のような飾りをつけ、ネイルも「宇宙意識のマリーンセルお気に入り」で、「タイツ以外ぜんぶもともと家にあったのすごくない?」と自画自賛のスタイルだ。



そのままステージに立てそうな“仕上がり”に、ファンからは「今井ちゃんもアイドルの一員みたい」「ピンクレディのケイちゃんみたい」「ナイスバディでセクシーで美しいです」「衣装もメイクも素敵」「本当に見る側よりも見られる側という感じ」などのコメントが寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）