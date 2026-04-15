ここは江戸時代に創業した老舗弁当店の工場直売所。店内を覗いてみると大勢の客の姿が…。お目当ては…お弁当ではなく「おにぎり」！？



（おにぎりを購入）

「値段が安くてとてもおいしいです」



（おにぎりを購入）

「あの大きさで2個100円は異常なくらい安いです」



様々なモノの値段が値上がりしている中、なんと、おにぎり2個パックが破格の100円で販売。いったいなぜこんなに安いのでしょうか…。





そこには工場直売ならではの安さの秘密があるのです。他にも人気商品が売れに売れ、4か月前には、直売所をオープン。（自笑亭 柏 丈史さん）「直売店の売り上げが10倍近くはなっている」その人気の秘密とは？一方、ここは工場直営の「こんにゃく」専門店。直売ならではのお得な商品がずらりと並びますが…、さらに人気なのは…。（詰め放題に参加）「取りました」ここで行われているのは、なんと、こんにゃくやシラタキの詰め放題。しっかり詰めればその重さは約2キロに。通常なら2570円相当のシラタキが324円となり超～お得。物価高で家計が苦しい中、この驚きのお得感は魅力すぎます。今回は、客足が絶えない工場直売所の人気と安さの秘密を調査します。客足が絶えない大人気の工場直売所。まずは森町にある「こんにゃく」専門店「久米吉」。店内に並ぶこんにゃく製品は約50種類。中には、さしみこんにゃくやこんにゃくラーメンなどの商品も。よく利用するという常連客は…。（常連客）「弾力性が違うんだよね。田舎でイモから作ったこんにゃくみたいな感じ…」（常連客）「生で食べられる。それが一番だね」一番人気がこれ、「一宮様献上こんにゃく金」。こんにゃくイモの中でも全体の3％しか採れないという希少な品種「和玉」を使っていて、水洗いしただけで生で食べられるのが特徴です。おすすめはショウガ醤油。意外なところでは焼肉のタレとも相性がいいそうです。そして工場直営ならではのお得な商品も充実。このアウトレットのパックは、中身を広げてみると1つ200円相当のこんにゃくやシラタキが5袋も入って値段は594円。さらに人気なのが、こんにゃくやシラタキの詰め放題。シラタキは袋一杯に詰めると約2570円分入ってたったの324円と超お得。今回が2回目という人は…。（詰め放題に参加）「前回もたくさん詰めて使うのに苦労した覚えが…。またいっぱい入れちゃいました」この客は、こんにゃくの詰め放題に挑戦。（詰め放題に参加）「これからタケノコが出るから、タケノコご飯にこんにゃくを小さく切って入れる。これでもういっぱいかな。ずっしりして本当に1袋350円かなと思って…お得です…いただきました」大人気の詰め放題ですが、なぜこんなに格安なのでしょうか？（久米吉 染葉 直希さん）「工場でずっと流しっぱなしで糸こんにゃくが出てくる。フィルムを替える時にどうしても捨てちゃう部分がある。もったいない商品をこちらで安く皆さんが楽しんでくれればと思って詰め放題にしている。アウトレットも形が不ぞろいだったり賞味期限が少し短かったり、それを詰め合わせたものがアウトレット品です」そして「久米吉」こだわりのこんにゃくは、隣りのレストランでも食べることができるんです。ここは。、おでんをメインにさまざまなこんにゃく料理をワンプレートに盛り付けた「こんにゃくランチ」。こんにゃくのナポリタンやお好み焼き風に味付けたものなど斬新なこんにゃく料理が並びます。さらに生こんにゃくのバイキングまで付いている、こんにゃく尽くしの人気メニューです。（久米吉 倉島 玲実さん）「しらたきだけで4種類こんにゃくが2種類。皆さん味わったことがないこんにゃくも含まれているので、こちらで食べておいしかったものを、隣りのショップで買ってもらうかたちです」続いては浜松市にある老舗弁当店「自笑亭」。江戸時代に創業し、浜松駅や掛川駅での駅弁販売や仕出し料理を扱う地元で長年親しまれている弁当店です。これまでも本社工場の事務所で弁当の直売を行っていましたが、2025年11月に敷地内に新しく直売所をオープン。より利用しやすくなりました。（自笑亭 柏 丈史さん）「約1年前にSNSを始めてから認知度が上がってきて、せっかくそこまで皆さんに知れ渡ってきたので、事務所を改装して店舗にしようと…」SNSの反響は予想以上だったようで…。（自笑亭 柏 丈史さん）「直売店の売り上げが10倍近くはなっている」そんな「自笑亭」のヒット商品がこちら「おに弁」。（初めておに弁を購入）「SNSで見てかわいいなみたいな感じで、子どもと食べるのにちょうどいい」（以前におに弁を購入）「小さいなって思うけど、けっこう満腹感はある」（以前におに弁を購入）「たくさん具も入っているのでお得だなと感じる」コンセプトは「おにぎり以上お弁当未満」。スマホサイズの器をかたどったご飯に総菜を乗せた斬新なスタイルでウナギやカツ丼、カレーなど9種類をラインナップ。見た目のインパクトからSNSなどで話題なりそれが売り上げ10倍につながったとか…。そしてお得なのは「おに弁」だけではありません。お客さんから耳よりな情報が…。（来店客）「昼はね、すごく安くなる、おにぎりと寿司…1パックいくらかというので、だからけっこう利用している人多いですよ」すると午後1時30分、運ばれてきたのは、おにぎりのパック。さらにいなり寿司も…。店内は、これを目当てに来店した客でいっぱいに。（おにぎりを購入）「全部100円だから買いますよね」（おにぎりを購入）「物価高だけど2個で100円ってお得だなおいしいし…」なんと、大きめのおにぎりが2個入って驚きの100円。いなり寿司は3個入って100円です。おにぎりは具材もたっぷり入っていて、1個あたり50円とは思えないほどのお得感です。しかし、なぜ、こんなに安いのでしょうか。（自笑亭 柏 丈史さん）「親会社である遠州米穀で、ご飯の受注で余ってしまうものがある。今までは捨てていたが、捨てるのはもったいないので、おにぎりにして格安で販売しようということで…」格安のおにぎりやいなり寿司は、午後1時30分から計100パックほど販売しています。工場直売ならではの大人気商品は売り切れ必至。早めの来店がおすすめです。