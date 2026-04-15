◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１０節 水戸１―１（ＰＫ３―２）千葉（１１日・フクダ電子アリーナ）

Ｊ１千葉のＤＦ石尾陸登がケガから復帰し、念願の千葉とＪ１公式戦デビューを果たした。「うれしかった。やっとデビューできると思いました」と喜びをかみしめた。後半４２分には自身のロングスローからチャンスを演出し見せ場も作ったが、「勝ち切れていないので」と敗戦には悔しさもにじませた。それでも「自分の持ち味はどんどん出していければ」と前を向いた。

開幕前はＪ１仕様の体づくりを目指し、自ら例年以上のトレーニング量を課した。「Ｊ２とは強度の高くなる場面が違う。Ｊ１の選手はクオリティーが高く、球際の局面自体は多くないが、いざ競り合いになった時の力強さはＪ２をはるかに上回る。そこで負ければすぐに失点につながる」。高い負荷の調整を選んだ故に右ふくらはぎを負傷したが「悔しさはあったが、ケガをするたびにスピードやフィジカルは強くなっている実感がある。また強くなれると思って悲観せずに取り組んだ」と前を向き続けた。

仙台大からＪ２仙台で２年間プレーし、今季は覚悟を持って千葉へ移籍した。「プロデビューさせてもらった仙台には感謝の思いが強く、特別なチーム。ただ、それ以上に高いところに行きたい気持ちがあった。もっとうまく、強く、速くなりたい。海外で活躍し、日本代表に入りたいと思った時に、この移籍は大きかった」。未来図には「２、３年後には代表に絡めるレベルになりたい。そのために自分のパフォーマンスをどれだけ出せるか」と力を込めた。

千葉で一歩を踏み出した背番号３９は、ここからより自身の価値を証明していく。（綾部 健真）