宝塚歌劇団雪組人気スター瀬央ゆりあが15日、大阪市のシアター・ドラマシティーで、主演公演「DayDream Dali」の初日を迎えた。

特徴的なヒゲ、独創的な作品、奇想天外な言動で20世紀の世界を騒がせ続けた天才芸術家サルバドール・ダリ。今まさに最期の時を迎えようとしていたダリが、自身の絵によって生み出された超現実世界「ダリランド」へと誘われる。「ダリランド」の王、「キング・ダリ」として若返り、亡き妻「クイーン・ガラ」がもたらす危機から救う奇想天外なシュルレアリスム・ロマン。作・演出は谷貴矢氏。

瀬央は現実と超現実の世界を行き来し、過去を振り返ることで、ガラとの真実の愛を見いだすダリの姿を演じた。ガラを演じるのは瀬央の同期で専科の輝月ゆうま。圧倒的な歌声と存在感ある演技で作品に厚みを持たせた。ダリを「ダリランド」へと誘うナルシスを演じる人気スターの華世京（かせ・きょう）は、にぎやかなファンタジーの世界観を巧みに表現した。

瀬央は雪組トップ朝美絢、宙組トップ桜木みなとらと同じ09年入団の95期生。星組配属。15年「ガイズ＆ドールズ」で新人公演初主演。18年「デビュタント」でバウ単独初主演。22年「ザ・ジェントル・ライアー」で東上公演初主演。専科を経て、24年12月29日付で雪組へ異動し、今作が雪組初主演作となった。

公演は23日まで。東京公演は東京建物Brillia HALLで30日から5月9日まで。