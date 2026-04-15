子犬のお手がなんか他の子と違う…クセが強くて可愛すぎるお手をするわんちゃんの光景が話題となっています。

このわんちゃんのお手をする様子がまとめて投稿されると、「お手本みたいに綺麗なお手」「軍隊みたい」と思わず笑ってしまった方々のコメントが寄せられ、投稿は記事執筆時点で127.5万回表示を突破することとなりました。

【動画：子犬に『お手』をさせてみた結果→ドヤ顔が可愛すぎる『強めなお手』】

子犬にお手をさせてみると...

話題となったTikTokアカウント「ginjiro1104」の投稿に登場するのは、トイプードルの子犬の『銀次郎』くん。

まだまだ身体が小さくて幼い顔立ちの銀次郎ですが、「お手」を覚えて飼い主さんの指示をきいてくれるようになったといいます。しかし銀次郎くんの「お手」はかなりクセが強いそうで、何度も見たいがためについついおやつをあげてしまうんだとか。その気になるお手とは...。

ドヤ顔＆キレッキレなお手

飼い主さんが「お手」と言いながら手を差し出すと、銀次郎くんは右前足の関節をまっすぐ伸ばしたまま顔の高さまで大きく振り上げ、きれいな弧を描きながらその勢いのまま飼い主さんの手をめがけて一気に振り下ろすのだそう。

それだけでなく、お手をした後もビシッと固まって姿勢をキープしながら、口を一文字にしてドヤ顔でじっと飼い主さんを見つめているのだとか。

まるで軍隊のようにキレッキレな銀次郎くんのお手と、まだ子犬である見た目とのギャップがなんとも可愛らしく、銀次郎くんの尊さが溢れ出ているような光景だったそう。

いろんなお手を見せてくれる銀次郎くん

銀次郎くんのお手は、時にほかのパターンも見せてくれるのだとか。例えば右前足でお手をした後に続けて左前足も揃えるように両前足でお手をしてきたり、右前足で連続で「はい！はい！」と２回お手をしてきたり、お手のあとにそのまま後ろ足だけで立ち上がってみたりなど...。

しかしお手のキレの良さとドヤ顔は毎回全く同じで、中毒性を感じてしまうほど魅力的な銀次郎くんなのでした。

銀次郎くんのあまりにもキレが良すぎるお手に対して、「優等生のお手」「何か部活入ってる？」など、カワイイ銀次郎くんのお手に釘付けになってしまった方々のコメントがたくさん寄せられていました。

TikTokアカウント「ginjiro1104」では、トイプードルの銀次郎くんの日常の一場面が投稿されており、成長の様子を見ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ginjiro1104」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。