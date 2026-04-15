モロゾフのガレット専門店が松坂屋名古屋店にオープン【太陽のガレット】

洋菓子メーカー･モロゾフは、北海道産発酵バターを使用したガレット専門店「太陽のガレット」を、2026年4月22日に松坂屋名古屋店にオープンする。

常設店としては、東京に次いで2号店。モロゾフの人気焼き菓子「ガレット オ ブール」に続く新ブランドとして、太陽の恵みを受けた厳選素材を活かしたこだわりのガレットをラインアップする。

【太陽のガレット 商品画像はこちら】

〈太陽のガレット 松坂屋名古屋店 概要〉

【住所】

〒460-8430

愛知県名古屋市中区栄3-16-1本館地下1階 ごちそうパラダイス

【営業時間】

午前10時〜午後8時

■太陽のガレット 公式サイト

〈「太陽のガレット」原料へのこだわり〉

■北海道産発酵バター

特別な製法で仕立てた特級のファーメントバター(発酵バター)を使用している。通常のバターに比べて、水分量が少なく濃厚な味わいと風味豊かな香りが特徴。ゆっくりと作り上げられることできめが細かく、なめらかな口当たりになっている。

■焼き菓子専用のオリジナル小麦粉“ななほなみ”

北海道産小麦を100%使用。焼き菓子専用のオリジナル小麦粉を粗挽きに仕上げ、焼き菓子のより繊細でほろほろほどけるような食感を生み出している。

太陽のガレット こだわりの原材料

〈商品ラインアップ(各税込)〉

◆【Limited】太陽のガレット(レモン)

1,296円/4個入

レモンのおいしさを凝縮したケーキを、丁寧に焼き上げたサブレでサンドした。ほろ苦いレモンピールを加えることで、甘酸っぱく爽やかなレモンの香りを引き立てた。

太陽のガレット(レモン)1,296円/4個入

◆太陽のガレット(くるみ)

1,296円/4個入

くるみを混ぜ込んだケーキを、サブレでサンドした。くるみの香ばしく柔らかな食感と、発酵バターが香るサブレの組み合わせが楽しめる。

◆木の実のガトーバスク

1,080円/5個入

くるみとキャラメルを組み合わせた、バスク地方の伝統菓子“ガトーバスク”。

◆大地のパレブルトン

1,080円/5個入

香り豊かな発酵バターとこだわりの小麦粉を使用したバターが香るガレット。

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◆木の葉のフロランタン

1,080円/6個入

アーモンドとほろ苦いキャラメルの味わいが楽しめる。

◆花のポルボロン

1,080円/6個入

花のような見た目とほろほろと崩れるような独特で繊細な口どけが特徴。

◆【期間限定】太陽のガレット

2,700円/太陽のガレット(くるみ)、太陽のガレット(レモン)各4個入り

◆太陽のガレット詰合せ

･3,240円/15個入

･4,320円/20個入

･5,400円/25個入