【献立予報】旬＆お得な食材を簡単レシピとともに紹介するコーナー！夕飯献立の参考に…今回おすすめは｢ピーマン｣(静岡)
（新静岡セノバ前から中継 岩本 美蘭 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）
（岩本 美蘭 アナウンサー）
「しずおか献立予報」。このコーナーは、その日、スーパーで聞いた今お得な食材を値段とともに紹介。さらに、それを使った“簡単レシピ”もお伝えします。紹介していただけるのは「田子重 西中原店」の増田店長です。きょうのおすすめの食材はこちらです、「ピーマン」です。
（松浦 悠真 気象予報士）
気温が上がってくるとか…そういうことじゃないですか。違うんですか？
（岩本 美蘭 アナウンサー）
正解は…バーベキュー需要が増えるからなんだそうなんです。
（松浦 悠真 気象予報士）
なるほど確かにね、このゴールデンウィークで結構バーベキューする人も多いですね。
（岩本 美蘭 アナウンサー）
そうなんですよ。ちなみに春のピーマンは柔らかくて苦味も少ない
ということでバーベキューにも適してるんですね。
（松浦 悠真 気象予報士）
いいですね。
（岩本 美蘭 アナウンサー）
ちなみに皆さんバーベキューで食べるとき中の白い部分綿取ってませんか？
（松浦 悠真 気象予報士）
取ります取ります。
（岩本 美蘭 アナウンサー）
実は、その綿に栄養素が身の部分以上に豊富に含まれてるんですよ。
（松浦 悠真 気象予報士）
あそこに詰まってるんですか。
（岩本 美蘭 アナウンサー）
そうなんです。血液をサラサラにする栄養素が含まれていて、血管の老化防止だったり冷え性の改善にもいいんですよ。
（松浦 悠真 気象予報士）
そうなんですね…いいことづくめですね。
（岩本 美蘭 アナウンサー）
そうなんですよ。早川さんも種まで食べていらっしゃいますか？
（スタジオ コメンテーター 野菜生産者グループTOPHAT代表 早川 ナナ氏）
そうですね…料理によりますね。肉詰めだったら取っちゃいます。
（新静岡セノバ前から中継 岩本 美蘭 アナウンサー）
皆さんもぜひ使い分けてみてください。それでは販売価格も見ていきます。こちらです。きょう田子重･西中原店ではピーマン1つで29円で売られていたんです。
（松浦 悠真 気象予報士）
確かに安いですね。
（岩本 美蘭 アナウンサー）
その他の店舗でも30円台から40円台で売られています。さあそのピーマンを使った簡単レシピも見ていきましょう。こちら、じゃん。
・「レンジで簡単！丸ごと無限ピーマン」
（松浦 悠真 気象予報士）
丸ごとということは…もう種も？
（岩本 美蘭 アナウンサー）
そうなんですよ。
（松浦 悠真 気象予報士）
食べるということですね。
（岩本 美蘭 アナウンサー）
材料は、丸ごとのピーマンと白いりごま…と、こんな感じになっています。続いては作り方も見ていきますよ。こちらです。まずピーマンを手で押さえ軽くつぶしていきます。そして、つぶしたら、そのピーマンと水を入れて600ワットのレンジで約4分加熱し、その後、水気を切ります。そしてお砂糖を入れます。お醤油、おろしにんにく、ごま油、鶏ガラスープの素を入れて混ぜ、ピーマンと和える。それだけなんですよ。その後、器に盛って、ごまを散らしていきます。きょうもスタジオにご用意しました。皆さん食べてみてください。
（スタジオ出演者 試食）
（岩本 美蘭 アナウンサー）
まさに、春のピーマンの良さが生かされた「丸ごと無限ピーマン」レシピ。皆さんも、ぜひ試してみて下さい。