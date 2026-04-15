（新静岡セノバ前から中継 岩本 美蘭 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（岩本 美蘭 アナウンサー）

「しずおか献立予報」。このコーナーは、その日、スーパーで聞いた今お得な食材を値段とともに紹介。さらに、それを使った“簡単レシピ”もお伝えします。紹介していただけるのは「田子重 西中原店」の増田店長です。きょうのおすすめの食材はこちらです、「ピーマン」です。





実はこの時季、ピーマン価格が下がりやすいとのことで、ゴールデンウィークに向けて出荷量が増えるから価格が下がっているそうなんです。でも、なんでゴールデンウィークに向けて出荷量増えると思いますか、松浦さん。（松浦 悠真 気象予報士）気温が上がってくるとか…そういうことじゃないですか。違うんですか？（岩本 美蘭 アナウンサー）正解は…バーベキュー需要が増えるからなんだそうなんです。（松浦 悠真 気象予報士）なるほど確かにね、このゴールデンウィークで結構バーベキューする人も多いですね。（岩本 美蘭 アナウンサー）そうなんですよ。ちなみに春のピーマンは柔らかくて苦味も少ないということでバーベキューにも適してるんですね。（松浦 悠真 気象予報士）いいですね。（岩本 美蘭 アナウンサー）ちなみに皆さんバーベキューで食べるとき中の白い部分綿取ってませんか？（松浦 悠真 気象予報士）取ります取ります。（岩本 美蘭 アナウンサー）実は、その綿に栄養素が身の部分以上に豊富に含まれてるんですよ。（松浦 悠真 気象予報士）あそこに詰まってるんですか。（岩本 美蘭 アナウンサー）そうなんです。血液をサラサラにする栄養素が含まれていて、血管の老化防止だったり冷え性の改善にもいいんですよ。（松浦 悠真 気象予報士）そうなんですね…いいことづくめですね。（岩本 美蘭 アナウンサー）そうなんですよ。早川さんも種まで食べていらっしゃいますか？（スタジオ コメンテーター 野菜生産者グループTOPHAT代表 早川 ナナ氏）そうですね…料理によりますね。肉詰めだったら取っちゃいます。（新静岡セノバ前から中継 岩本 美蘭 アナウンサー）皆さんもぜひ使い分けてみてください。それでは販売価格も見ていきます。こちらです。きょう田子重･西中原店ではピーマン1つで29円で売られていたんです。（松浦 悠真 気象予報士）確かに安いですね。（岩本 美蘭 アナウンサー）その他の店舗でも30円台から40円台で売られています。さあそのピーマンを使った簡単レシピも見ていきましょう。こちら、じゃん。・「レンジで簡単！丸ごと無限ピーマン」（松浦 悠真 気象予報士）丸ごとということは…もう種も？（岩本 美蘭 アナウンサー）そうなんですよ。（松浦 悠真 気象予報士）食べるということですね。（岩本 美蘭 アナウンサー）材料は、丸ごとのピーマンと白いりごま…と、こんな感じになっています。続いては作り方も見ていきますよ。こちらです。まずピーマンを手で押さえ軽くつぶしていきます。そして、つぶしたら、そのピーマンと水を入れて600ワットのレンジで約4分加熱し、その後、水気を切ります。そしてお砂糖を入れます。お醤油、おろしにんにく、ごま油、鶏ガラスープの素を入れて混ぜ、ピーマンと和える。それだけなんですよ。その後、器に盛って、ごまを散らしていきます。きょうもスタジオにご用意しました。皆さん食べてみてください。（スタジオ出演者 試食）（岩本 美蘭 アナウンサー）まさに、春のピーマンの良さが生かされた「丸ごと無限ピーマン」レシピ。皆さんも、ぜひ試してみて下さい。