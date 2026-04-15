Daiichi-TV(静岡第一テレビ)

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（新静岡セノバ前から中継　岩本 美蘭 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）

（岩本 美蘭 アナウンサー）
「しずおか献立予報」。このコーナーは、その日、スーパーで聞いた今お得な食材を値段とともに紹介。さらに、それを使った“簡単レシピ”もお伝えします。紹介していただけるのは「田子重 西中原店」の増田店長です。きょうのおすすめの食材はこちらです、「ピーマン」です。

実はこの時季、ピーマン価格が下がりやすいとのことで、ゴールデンウィークに向けて出荷量が増えるから価格が下がっているそうなんです。でも、なんでゴールデンウィークに向けて出荷量増えると思いますか、松浦さん。

（松浦 悠真 気象予報士）
気温が上がってくるとか…そういうことじゃないですか。違うんですか？

（岩本 美蘭 アナウンサー）
正解は…バーベキュー需要が増えるからなんだそうなんです。

（松浦 悠真 気象予報士）
なるほど確かにね、このゴールデンウィークで結構バーベキューする人も多いですね。

（岩本 美蘭 アナウンサー）
そうなんですよ。ちなみに春のピーマンは柔らかくて苦味も少ない
ということでバーベキューにも適してるんですね。

（松浦 悠真 気象予報士）
いいですね。

（岩本 美蘭 アナウンサー）
ちなみに皆さんバーベキューで食べるとき中の白い部分綿取ってませんか？

（松浦 悠真 気象予報士）
取ります取ります。

（岩本 美蘭 アナウンサー）
実は、その綿に栄養素が身の部分以上に豊富に含まれてるんですよ。

（松浦 悠真 気象予報士）
あそこに詰まってるんですか。

（岩本 美蘭 アナウンサー）
そうなんです。血液をサラサラにする栄養素が含まれていて、血管の老化防止だったり冷え性の改善にもいいんですよ。

（松浦 悠真 気象予報士）
そうなんですね…いいことづくめですね。

（岩本 美蘭 アナウンサー）
そうなんですよ。早川さんも種まで食べていらっしゃいますか？

（スタジオ　コメンテーター 野菜生産者グループTOPHAT代表　早川 ナナ氏）
そうですね…料理によりますね。肉詰めだったら取っちゃいます。

（新静岡セノバ前から中継　岩本 美蘭 アナウンサー）
皆さんもぜひ使い分けてみてください。それでは販売価格も見ていきます。こちらです。きょう田子重･西中原店ではピーマン1つで29円で売られていたんです。

（松浦 悠真 気象予報士）
確かに安いですね。

（岩本 美蘭 アナウンサー）
その他の店舗でも30円台から40円台で売られています。さあそのピーマンを使った簡単レシピも見ていきましょう。こちら、じゃん。

・「レンジで簡単！丸ごと無限ピーマン」

（松浦 悠真 気象予報士）
丸ごとということは…もう種も？

（岩本 美蘭 アナウンサー）
そうなんですよ。

（松浦 悠真 気象予報士）
食べるということですね。

（岩本 美蘭 アナウンサー）
材料は、丸ごとのピーマンと白いりごま…と、こんな感じになっています。続いては作り方も見ていきますよ。こちらです。まずピーマンを手で押さえ軽くつぶしていきます。そして、つぶしたら、そのピーマンと水を入れて600ワットのレンジで約4分加熱し、その後、水気を切ります。そしてお砂糖を入れます。お醤油、おろしにんにく、ごま油、鶏ガラスープの素を入れて混ぜ、ピーマンと和える。それだけなんですよ。その後、器に盛って、ごまを散らしていきます。きょうもスタジオにご用意しました。皆さん食べてみてください。

（スタジオ出演者 試食）

（岩本 美蘭 アナウンサー）
まさに、春のピーマンの良さが生かされた「丸ごと無限ピーマン」レシピ。皆さんも、ぜひ試してみて下さい。