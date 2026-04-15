¡Ú¹â³ØÎò¥¢¥¤¥É¥ë¡Û·ÄØæÂç³ØË¡³ØÉôÂ´ TiiiMO¡¦AyaNon ÅìÂçÂç³Ø±¡¿Ê³Ø¤òÊó¹ð¡Ö·ÝÇ½¤È³Ø¶È¤ÎÎ¾Î©¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØTiiiMO(¤Æ¤£¡¼¤â)¡Ù¤ÎAyaNon(¤¢¤ä¤Î¤ó)¤µ¤ó¤¬4·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤ØÆþ³Ø¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¹â³ØÎò¥¢¥¤¥É¥ë¡Û·ÄØæÂç³ØË¡³ØÉôÂ´ TiiiMO¡¦AyaNon ÅìÂçÂç³Ø±¡¿Ê³Ø¤òÊó¹ð¡Ö·ÝÇ½¤È³Ø¶È¤ÎÎ¾Î©¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
AyaNon¤µ¤ó¤ÏÅìµþÂç³ØÆþ³Ø¼°²ñ¾ì¤Î´ÇÈÄ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼«¿È¤Î²èÁü¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¤´Êó¹ð¡¡ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤ËÆþ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
AyaNon¤µ¤ó¤ÏÀè·î24Æü¤Î¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôË¡Î§³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤½¤Î¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½Õ¤«¤é¤ÏÅìµþÂç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤¹¡£·ÝÇ½¤È³Ø¶È¤ÎÎ¾Î©¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
AyaNon¤µ¤ó¤Ï·ÄØæÂç³Øºß³ØÃæ¤Î2024Ç¯¡¢¡Ø¥ß¥¹·ÄØæ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£
¤µ¤é¤Ë2025Ç¯3·î¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¥ß¥¹¡¦¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò·èÄê¤¹¤ë¡ØMISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025¡Ù¤Ç¤â¡¢½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£
¤½¤Î¸å¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØTiiiMO(¤Æ¤£¡¼¤â)¡Ù¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤òÊó¹ð¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AyaNon¤µ¤ó¤ÏÀè·î¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¡ØÆóÅÆ¤òÄÉ¤¦¤â¤Î¤Ï°ìÅÆ¤ò¤âÆÀ¤º¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÆóÅÆ¤É¤³¤í¤«¾ï¤Ë»°ÅÆÄÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤ËËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó»Ù¤¨¤ÆÄº¤¤¤¿³ØÀ¸À¸³è¤Ç¤·¤¿¡£¡×¡Ö¤³¤Î4Ç¯´Ö¡¢¥ß¥¹¥³¥ó¤ä¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ê¤É¡¢ÉáÄÌ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤Âô»³¤Îµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢·ÄØæÂç³Ø¤Ç¤Î³ØÀ¸À¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖÆ¬ÎÉ¤¹¤®¤Ç°ú¤¤¤Æ¤ë¡×¡ÖÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²þ¤á¤Æ¤¢¤ä¤Î¤ó¤ÎÅØÎÏ¤ËÂº·É¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È³Ø±¡À¸Î¾Î©´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÀÅ²¬,
Ê©ÃÅ,
¿ÀÆàÀî,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ë¡Í×,
ÂçÁ¥,
ÇÛÀþ,
²Æì,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
°æ¤ÎÆ¬Àþ