〈五輪の熱狂そのままに〉トップスケーター集結「STARS ON ICE」夢の共演が生んだ“新たな感動”と“進化の舞台”、にしたん社長も興奮

2026年4月10日から12日までの3日間、東京・辰巳アイスアリーナで開催された「STARS ON ICE JAPAN TOUR 2026」は、冬季オリンピックの興奮が冷めやらぬ中で幕を閉じた。世界最高峰の舞台を終えたばかりのスケーターたちが再び一堂に会し、競技とは一味違う“魅せるスケート”で観客を魅了した。

【画像】世界のトップスケーターが集結した会場

世界のトップスケーターが夢の共演

五輪でメダルを獲得したトップスケーターたちは、その栄光の余韻をまといながらリンクに登場。会場には彼らを迎える大きな拍手と歓声が響き渡り、まるで五輪の続きがここにあるかのような空気に包まれた。競技では緊張感の中で研ぎ澄まされていた演技も、このショーではより自由で伸びやかに変化し、スケーターたちの個性と表現力が一層際立っていた。

特に観客の心を掴んだのは、五輪で披露されたプログラムの再演だ。あの感動的な瞬間が鮮明によみがえると同時に、照明や演出が加わることで新たな物語として昇華されていた。競技の枠を超えた演出は、スケートが持つ芸術性を改めて強く印象づけるものであり、会場全体が一つの舞台空間のような一体感に包まれていた。

また、ショーならではの見どころとして、スケーター同士のコラボレーションも大きな魅力となった。国境や競技の垣根を越えた共演は、互いの個性がぶつかり合いながらも調和し、新たな化学反応を生み出す。ユーモアあふれる演出や観客との掛け合いも随所に見られ、リンク上には競技では見られないリラックスした表情が広がっていた。

日本勢の活躍もひときわ光った。

ミラノ・コルティナ五輪でショート5位からフリーで歴代最高得点を叩き出す大逆転劇を演じた現役世界最高峰のペア“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組。

日本女子のエースとして長年世界の頂点に立ち続け、ミラノ五輪で女子シングルス銀メダルを獲得。現役引退の意向を示している坂本花織。

五輪を経てさらに磨きのかかった演技は、技術だけでなく表現面でも大きな成長を感じさせるものだった。観客にとっては、誇らしさと親しみが同時にこみ上げる瞬間でもあり、その滑り一つひとつに温かい拍手が送られていた。

当日、会場の最前列で観覧した、にしたんクリニック社長の西村誠司氏も自身のTikTokを更新し、テレビでは味わえない生観戦ならではの迫力と臨場感に圧倒されたという。



「選手が滑るときに起こる風やスピンして着氷した時の氷の軋む音まで体感できた。中井亜美選手も本当に可愛かったし、トリノ五輪金メダリスト・荒川静香さんの演技にも大きな感銘を受けました」



さらに、公演の前半の最後に登場した荒川さんが、観客の期待通りに“イナバウアー”を披露した場面を回顧し、



「皆が見たいと思っているものを、しっかり見せる強さがある」



と、そのスター性を絶賛していた。

「STARS ON ICE」は単なるエキシビションではなく、フィギュアスケートの魅力を多面的に伝える舞台である。今年の公演は特に、五輪という頂点を経験したスケーターたちが、その先にある新たな表現の可能性を示す場となった。競技の勝敗から解き放たれた彼らの滑りは、純粋に“伝えること”“魅せること”に重きが置かれ、観る者の心に深く響いた。

五輪の感動を胸に刻んだまま迎えたこの3日間。辰巳のリンクに広がった輝きは、単なる余韻ではなく、次のシーズンへと続く新たなスタートのようでもあった。観客が受け取ったその熱は、これからのフィギュアスケート界をさらに盛り上げていくに違いない。

取材・文／集英社オンライン編集部