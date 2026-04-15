物価高のトンネルの出口はなかなか見えてきません。そんな中でも、この春お得な食材がありました！

【写真を見る】｢1キロ600円｣ タケノコ豊作で去年の半額ほどに！ 3月初旬の雨ですでに倍近くの収穫量 岐阜･海津市

（小川実桜アナウンサー）

「岐阜県海津市に来ています。こちらではタケノコの収穫作業が行われていて、ことしお値打ちにタケノコを楽しめるそうなんですが、見てください。この辺りもたくさんタケノコが生えています」

今が旬のタケノコ。約300平方メートルのミカン畑で収穫されます。





3月初旬の雨で豊作に 収穫量はすでに例年の倍近く

（タケノコ農家 古川久三さん）「4月に入って（タケノコが）たくさん出てきました」Q.ことしタケノコがお値打ちな理由は？「豊作です。全国的にタケノコがたくさん出ている」

古川さんのミカン畑では、3月初旬に雨がよく降ったことなどで豊作になりました。例年だと、ワンシーズンで採れるタケノコは300本ほどということですが、今年は3月中旬から収穫が始まり、すでに倍近くの量が採れたと言います。小川アナも収穫を体験させてもらうことに。

（古川さん）

「（クワを）あんまり近づけると傷つくので…」

（小川）

「結構繊細な作業ですね。あっ今傷つけてしまった気がする…すみません！」

（古川さん）

「傷ついたね（笑）大丈夫 大丈夫」

（小川）

「とれました！きれいな色のタケノコですね」

去年1キロあたり1200円→今年は600円に

収穫したタケノコは、地元の道の駅で販売するために重さを量って、それぞれ値段をつけていきます。



（古川さん）

Q.今の単価はどれぐらい？

「今は、1キロが600円ぐらい」

道の駅では、他の生産者とのバランスをとりつつ、生産者自身が販売価格を決めます。古川さんのタケノコは、去年は1キロあたり約1200円だったのが、今年は半額の約600円に設定。



（古川さん）

Q.ことしは値段がかなり下がりましたね？

「そうやね、もう仕方ないね。やっぱりたくさん市場に出てきたから」

道の駅の売り場には…1000円以下のタケノコがずらり

仕分け作業を終えた古川さんが向かったのは、道の駅「月見の里南濃」。売り場に到着すると…



（古川さん）

「タケノコもいっぱいあります」



道の駅では、古川さんを含む地元の生産者10人がタケノコを販売していました。



（道の駅・月見の里南濃 山田広幸駅長）

「去年はここまでの物量は並んでないので、今シーズンは豊作かと思います。まぁまぁサイズ感が大きいので、これでほとんどのものが1000円以下という価格になっていますから、かなりお値打ちな商品」

「すごく安い スーパーの半額くらい」

朝採れの新鮮タケノコに、お客さんは？



（客）

「すごく安いです。スーパーの半額くらい。新鮮だし」

Q.結構たくさん買った？

「ゆでて冷凍しておこうと思って」



（客）

「（今シーズン）ここで買うのは3回目。多い、きょうは一番多いんじゃない？」

道の駅周辺の皆さんのタケノコの収穫は、4月いっぱい行われ、5月上旬までは店頭に並ぶだろうということです。