夜ドラ『ラジオスター』【第11話あらすじ】 カナデ（福地桃子）とリクト（甲斐翔真）がケンカ
俳優・福地桃子が主演を務めるNHKの夜ドラ『ラジオスター』（総合 月〜木 後10：45〜11：00）第11話が、15日に放送される。
【場面カット】カナデ（福地桃子）とリクト（甲斐翔真）の切ない2ショット
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
■第11話 あらすじ
実は「かまめしや」の2人と、リクト（甲斐翔真）はお笑いトリオを組んでいたことが分かる。売れている2人に対して素直になれないリクトは、本音で話せないまま別れてしまう。こじらせたリクトの気持ちを解きほぐそうと、カナデ（福地桃子）は、「なぜお笑いを辞めたのか」問う。それがきっかけでけんかになってしまう2人。そんなある日、無断欠席をしていた多田（大八木凱斗）がラジオスターに戻って来る。
【場面カット】カナデ（福地桃子）とリクト（甲斐翔真）の切ない2ショット
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
実は「かまめしや」の2人と、リクト（甲斐翔真）はお笑いトリオを組んでいたことが分かる。売れている2人に対して素直になれないリクトは、本音で話せないまま別れてしまう。こじらせたリクトの気持ちを解きほぐそうと、カナデ（福地桃子）は、「なぜお笑いを辞めたのか」問う。それがきっかけでけんかになってしまう2人。そんなある日、無断欠席をしていた多田（大八木凱斗）がラジオスターに戻って来る。