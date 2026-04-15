『2026 Weverse Con Festival』最終ラインナップ発表 韓国番組出演話題のCUTIE STREETも
6月6日、7日の2日間にわたって、韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催される『2026 Weverse Con Festival（以下、Weverse Con Festival）』の最終ラインナップが発表された。
【ライブ写真】美しすぎる…！芸術的なパフォーマンスを披露した&TEAM
今をときめくJ-POPグループやK-POPの実力派のほか、デビュー2週目の新人アーティストからデビュー27周年を迎えたレジェンドアーティストなども加わり、過去最多となる全30組の出演が決定した。世代とジャンルを超え、大衆音楽史の流れを一度に展望できる、象徴的な祭典としての姿を提示する。
今年の『Weverse Con Festival』では、さまざまなニーズにあわせてフェスティバルを楽しめるよう、チケットの種類を全5種に拡大。チケット販売は、4月23日のWeverse公式メンバーシップ対象の先行販売を皮切りに、4月24日より一般販売を開始する。
今年のトリビュート・ステージには、RAIN（ピ）が登場する。このステージは、韓国大衆音楽史に多大な影響を与えたアーティストの音楽に改めてスポットを当てるWeverse Con Festivalを象徴する舞台で、2日間にわたって開催される。デビュー27周年を迎えたRAINは、「Bad Guy」「Ways to Avoid the Sun」など数々のヒット曲を通じて、K-POPソロアーティストの新たな基準を提示してきた。2006年にはソロアーティストとして初めて12ヶ国以上を巡るワールドツアーを成功させ、グローバル市場におけるK-POPの地位を確立した立役者でもある。
今回のステージでは、RAIN自身の単独パフォーマンスはもちろん、後輩アーティストたちが参加するオマージュステージも予定されており、K-POPの過去と現在を繋ぐ感動的な瞬間を届ける。
トリビュート・ステージに加え、TOMORROW X TOGETHER・SOOBINによる特別ステージも2日間にわたり繰り広げられる。4月13日にTOMORROW X TOGETHER 8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』でカムバックしたばかりのSOOBINは、ボーカルやパフォーマンス、作詞、バラエティまでこなす万能エンターテイナーとしてその実力を発揮してきた。
話題のJ-POPグループの参加も決定した。デビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」でSNSチャレンジブームを巻き起こし、3月には初の来韓コンサートを成功させ、“J-POPアイコン”として話題のCUTIE STREETがWeverse Con Festivalの舞台で再び魅力あふれるパフォーマンスを披露する。また、J-POPボーイズグループのaoenも初出演が決定した。
アーティスト兼プロデューサーのZICOは、6月6日の屋外公演のヘッドライナーを務める。2023年の出演時にもヒット曲のパレードと唯一無二のステージマナーで会場を熱狂させた“フェスティバルの実力者”の登場に期待が高まっている。6月7日のヘッドライナーを務めるENHYPENも、4年連続の出演となる。5月から21都市30公演に及ぶワールドツアーに突入し、世界中を魅了する彼らが完成度の高いパフォーマンスを披露し、フェスティバルのハイライトを華やかに飾る。
“パフォーマンス最強ガールグループ”のLE SSERAFIMも、4年連続でWeverse Con Festivalの舞台に立つ。また、デビュー17周年を迎えたベテラングループ・HIGHLIGHTも登場する。昨年、6th ミニアルバム『From Real to Surreal』をリリースし、7都市でのアジアツアーを成功させた彼らが、長年培ってきた確かな実力をもとに没入感溢れるステージを展開する。
5月26日にデビューを控える新鋭・AND2BLE（アンダブル）もラインナップに名を連ねた。ZEROBASEONE出身のメンバーで構成され、結成当初から注目を集める同グループが、デビュー直後に大型フェスティバルの舞台に登場し、グローバルな音楽ファンを魅了する。シンガー・ソングライターのハ・ヒョンサンは、屋外フェスティバルに登場する。昨年5度の音源リリースに加え、ファンミーティングや単独コンサートを相次いで開催するなど、彼ならではの音楽コンセプトを継続的に発信してきた。ハ・ヒョンサン特有の繊細な歌声も見どころとなる。
【ライブ写真】美しすぎる…！芸術的なパフォーマンスを披露した&TEAM
今をときめくJ-POPグループやK-POPの実力派のほか、デビュー2週目の新人アーティストからデビュー27周年を迎えたレジェンドアーティストなども加わり、過去最多となる全30組の出演が決定した。世代とジャンルを超え、大衆音楽史の流れを一度に展望できる、象徴的な祭典としての姿を提示する。
今年のトリビュート・ステージには、RAIN（ピ）が登場する。このステージは、韓国大衆音楽史に多大な影響を与えたアーティストの音楽に改めてスポットを当てるWeverse Con Festivalを象徴する舞台で、2日間にわたって開催される。デビュー27周年を迎えたRAINは、「Bad Guy」「Ways to Avoid the Sun」など数々のヒット曲を通じて、K-POPソロアーティストの新たな基準を提示してきた。2006年にはソロアーティストとして初めて12ヶ国以上を巡るワールドツアーを成功させ、グローバル市場におけるK-POPの地位を確立した立役者でもある。
今回のステージでは、RAIN自身の単独パフォーマンスはもちろん、後輩アーティストたちが参加するオマージュステージも予定されており、K-POPの過去と現在を繋ぐ感動的な瞬間を届ける。
トリビュート・ステージに加え、TOMORROW X TOGETHER・SOOBINによる特別ステージも2日間にわたり繰り広げられる。4月13日にTOMORROW X TOGETHER 8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』でカムバックしたばかりのSOOBINは、ボーカルやパフォーマンス、作詞、バラエティまでこなす万能エンターテイナーとしてその実力を発揮してきた。
話題のJ-POPグループの参加も決定した。デビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」でSNSチャレンジブームを巻き起こし、3月には初の来韓コンサートを成功させ、“J-POPアイコン”として話題のCUTIE STREETがWeverse Con Festivalの舞台で再び魅力あふれるパフォーマンスを披露する。また、J-POPボーイズグループのaoenも初出演が決定した。
アーティスト兼プロデューサーのZICOは、6月6日の屋外公演のヘッドライナーを務める。2023年の出演時にもヒット曲のパレードと唯一無二のステージマナーで会場を熱狂させた“フェスティバルの実力者”の登場に期待が高まっている。6月7日のヘッドライナーを務めるENHYPENも、4年連続の出演となる。5月から21都市30公演に及ぶワールドツアーに突入し、世界中を魅了する彼らが完成度の高いパフォーマンスを披露し、フェスティバルのハイライトを華やかに飾る。
“パフォーマンス最強ガールグループ”のLE SSERAFIMも、4年連続でWeverse Con Festivalの舞台に立つ。また、デビュー17周年を迎えたベテラングループ・HIGHLIGHTも登場する。昨年、6th ミニアルバム『From Real to Surreal』をリリースし、7都市でのアジアツアーを成功させた彼らが、長年培ってきた確かな実力をもとに没入感溢れるステージを展開する。
5月26日にデビューを控える新鋭・AND2BLE（アンダブル）もラインナップに名を連ねた。ZEROBASEONE出身のメンバーで構成され、結成当初から注目を集める同グループが、デビュー直後に大型フェスティバルの舞台に登場し、グローバルな音楽ファンを魅了する。シンガー・ソングライターのハ・ヒョンサンは、屋外フェスティバルに登場する。昨年5度の音源リリースに加え、ファンミーティングや単独コンサートを相次いで開催するなど、彼ならではの音楽コンセプトを継続的に発信してきた。ハ・ヒョンサン特有の繊細な歌声も見どころとなる。