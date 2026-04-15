京都府南丹市の山林で遺体で見つかった安達結希くんをめぐり、警察は死体遺棄容疑で15日朝から自宅の家宅捜索を行い、本格的に捜査を開始しました。

京都府警南丹署前から中継です。

15日朝早くから複数の警察車両が立て続けに出ていく様子が見られました。現在も車両が出入りする様子が見られ、警察署前には報道陣が集まっています。

13日、南丹市内の山林で見つかった遺体が、行方不明となっていた当時小学5年生の安達結希くんと判明したことで、事態は大きく動きました。

身元判明の翌日である15日朝早くから、警察は多くの捜査員を動員し、死体遺棄容疑で結希くんの自宅敷地内の家宅捜索を始めました。

遺体に目立った傷はなかったということですが、発見時に靴を履いていなかったことなどから、結希くんが事件に巻き込まれた可能性があるとみて、本格的に捜査に踏み切ったとみられます。

捜索では自宅の中だけでなく、周辺の敷地なども調べる様子が見られ、結希くんが行方不明になった経緯を確認しているものとみられます。

──地元の皆さんからは不安の声などは聞かれているのでしょうか？

結希くんが通っていた学校は、14日に「臨時休校」としていましたが、教育委員会は17日まで、児童の心のケアのため、短縮授業にすると明らかにしています。

また結希くんが登校していないことに気づいてから保護者に連絡するまでおよそ3時間がかかっていて、保護者の要望を踏まえ、出欠確認の徹底を強化したいということです。