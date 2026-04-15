八村倫太郎・高橋文哉・綱啓永・NOA、思い出の地での“エモいショット”公開「感慨深い」「8LOOMは永遠」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/04/15】ダンスボーカルグループ・WATWING（ワトウィン）の公式X（旧Twitter）が、4月14日に更新された。メンバーの八村倫太郎とTBS系ドラマ「君の花になる」（2022年）内のボーイズグループ・8LOOMのメンバーとの写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】8LOOMメンバー、思い出の地での“エモいショット”にファン歓喜
WATWINGは4月12日、2025年9月6日の鹿児島公演を皮切りに全国を巡ったツアーのファイナル公演「WATWING LIVE TOUR 2025 - 2026『honest』〜Special Edition〜The Final」を東京・東京ガーデンシアターにて開催。公式SNSでは「東京ガーデンシアター。思い出の地で、エモいショットです」とつづり、会場に駆けつけたNOA、高橋、綱と八村が並んだ写真を公開。投稿された写真には八村、NOA、高橋が仲良く肩を組んだ3ショットや、八村と綱とNOAが肩を寄せ合いピースサインを作った3ショットが収められている。
東京ガーデンシアターは2022年12月2日〜4日に8LOOMがラストライブ「君の花になる“Let’s 8LOOM” TOUR 〜THE FINAL〜」を行った会場。八村は同会場での単独公演という節目で8LOOMメンバーとの再会を果たした。
八村は自身の個人Xにてこの投稿を引用し、「来てくれて嬉しかったありがとう。あなたたちに観てもらうのは特別なものがありました」と感無量の様子でコメント。さらに、「なるも竜星も宝も応援届いてました。ありがとう」と同ドラマ内でBUDDiiS（バディーズ）の森愁斗が演じた桧山竜星、WILD BLUE（ワイルドブルー）の山下幸輝が演じた小野寺宝、俳優の宮世琉弥が演じた成瀬大二郎の名前を挙げ、感謝の言葉をつづった。
また、宮世は八村の投稿を引用し、「お疲れ様！！次は絶対行くね！！」と伝えている。
この投稿にファンからは「それぞれ成長してこの会場で再開したの感慨深い」「またこの並びが見られるなんて」「今でも仲良しなの嬉しい」「素敵な写真をありがとう」「8LOOMは永遠」「最高の仲間たちですね」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】8LOOMメンバー、思い出の地での“エモいショット”にファン歓喜
◆高橋文哉・八村倫太郎・綱啓永・NOA、思い出の地で再会ショット
WATWINGは4月12日、2025年9月6日の鹿児島公演を皮切りに全国を巡ったツアーのファイナル公演「WATWING LIVE TOUR 2025 - 2026『honest』〜Special Edition〜The Final」を東京・東京ガーデンシアターにて開催。公式SNSでは「東京ガーデンシアター。思い出の地で、エモいショットです」とつづり、会場に駆けつけたNOA、高橋、綱と八村が並んだ写真を公開。投稿された写真には八村、NOA、高橋が仲良く肩を組んだ3ショットや、八村と綱とNOAが肩を寄せ合いピースサインを作った3ショットが収められている。
◆八村倫太郎、8LOOMメンバーに感謝
八村は自身の個人Xにてこの投稿を引用し、「来てくれて嬉しかったありがとう。あなたたちに観てもらうのは特別なものがありました」と感無量の様子でコメント。さらに、「なるも竜星も宝も応援届いてました。ありがとう」と同ドラマ内でBUDDiiS（バディーズ）の森愁斗が演じた桧山竜星、WILD BLUE（ワイルドブルー）の山下幸輝が演じた小野寺宝、俳優の宮世琉弥が演じた成瀬大二郎の名前を挙げ、感謝の言葉をつづった。
また、宮世は八村の投稿を引用し、「お疲れ様！！次は絶対行くね！！」と伝えている。
◆8LOOMメンバーの再会ショットに反響
この投稿にファンからは「それぞれ成長してこの会場で再開したの感慨深い」「またこの並びが見られるなんて」「今でも仲良しなの嬉しい」「素敵な写真をありがとう」「8LOOMは永遠」「最高の仲間たちですね」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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