通貨オプション　ボラティリティー　期近の低下傾向続く、ドル円１週間６．２％

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　6.20　6.43　4.94　6.62
1MO　7.69　6.39　6.19　6.91
3MO　8.25　6.22　6.90　6.89
6MO　8.74　6.33　7.52　7.23
9MO　8.94　6.49　7.84　7.49
1YR　9.05　6.64　8.07　7.65

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　5.99　10.14　7.34
1MO　7.30　9.85　7.33
3MO　7.85　9.62　7.36
6MO　8.48　9.70　7.58
9MO　8.84　9.73　7.73
1YR　9.00　9.77　7.86
東京時間16:32現在　参考値

　ロンドン序盤、短期ボラティリティーの低下傾向が続いている。期近である１週間物は、ドル円6.2％、ユーロドルは6.43％、ユーロ円4.94％と、いずれも１カ月以降を下回る水準となっている。中東リスク動向が改善する兆しがみられており、市場には安ど感が広がってきている。