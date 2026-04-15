通貨オプション ボラティリティー 期近の低下傾向続く、ドル円１週間６．２％ 通貨オプション ボラティリティー 期近の低下傾向続く、ドル円１週間６．２％

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通貨オプション ボラティリティー 期近の低下傾向続く、ドル円１週間６．２％



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 6.20 6.43 4.94 6.62

1MO 7.69 6.39 6.19 6.91

3MO 8.25 6.22 6.90 6.89

6MO 8.74 6.33 7.52 7.23

9MO 8.94 6.49 7.84 7.49

1YR 9.05 6.64 8.07 7.65





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 5.99 10.14 7.34

1MO 7.30 9.85 7.33

3MO 7.85 9.62 7.36

6MO 8.48 9.70 7.58

9MO 8.84 9.73 7.73

1YR 9.00 9.77 7.86

東京時間16:32現在 参考値



ロンドン序盤、短期ボラティリティーの低下傾向が続いている。期近である１週間物は、ドル円6.2％、ユーロドルは6.43％、ユーロ円4.94％と、いずれも１カ月以降を下回る水準となっている。中東リスク動向が改善する兆しがみられており、市場には安ど感が広がってきている。

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