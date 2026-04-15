ダチョウ倶楽部や有吉弘行らが所属する芸能事務所「太田プロダクション」が主催するお笑いライブ「太田プロライブ月笑2026」の4月ROUNDが14日、都内で開催され、センチネルが優勝を手にした。

来場者と生配信視聴者の投票によって順位と獲得ポイントが決まるバトル形式で、年間を通してチャンピオンの座を争う。過去にはタイムマシーン3号やアルコ＆ピース、直近では青色1号が24、25年と連覇を達成。実力派の芸人たちがしのぎを削っている。

「G1」と「G2」と別れており、「G1」にはセンチネル、リンゴゴリラ、さすらいラビー、青色1号、ハマノとヘンミ、モシモシ、ストレッチーズ、「G2」にはサルベース、群青団地、それもまた一興、ぷぅ、コダマペンギン、天明ブラウン、ドロシー、ぷぷぷ大東京がエントリー。

また、ゲストにはマシンガンズ、他事務所ゲストにはカカロニが登場した。

優勝したセンチネルのトミサット（32）は「月笑3連覇しました！ たまんないです」、大誠（32）は「トリャア」とコメント。

センチネルは3カ月連続優勝で、現在ランキング1位。2位青色1号、3位さすらいラビーとなっている。