タレントの若槻千夏（41）が14日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午前0時9分）に出演。29歳女性の悩みに答えた。

番組の企画は「視聴者から届いたDEEPなお悩みを解決SP」。29歳女性から「職場などの飲み会で『年上のおじさんって無理？』、『俺ってまだ若い子いける？』などと聞いてくるおじさんがいます。そういう人に限って『昔はモテた』などと自信ありげな人が多く『全然いけますよ〜！』と言ってほしそうな空気を出しています。気を使って濁すのですが、ワンチャンあると思われていないかなとモヤモヤしています」と悩みが寄せられた。

若槻は「私これ得意ジャンルです」と明かし、「20代の時、そういうおじさんの会しか行ってなかったぐらい。番組のあとに打ち上げって必ずあったりして、そこに呼ばれやすかったから」とアピール。「多かったのが、『俺と、コイツだったらどっちがいい？』とか。なんかそのおじさんたちは盛り上がると思って言ってくるんですよ。もう本当全おじさん言ってきました」と明かした。

「あるとき、私が、例えばAさん、Bさんいて、Aさんが『俺とコイツどっちがいい？』って言ったときに、『え〜？こういうことを言ってこないBさんが良いかな』って言ったんですよ。そうしたら、その質問すらあんまり良くないよってことも伝えられるし」と明かした。