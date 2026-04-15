ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が14日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。初回放送を振り返った。

前週の初回放送は番組開始早々に「#サカナ山口ANN」がXでトレンド入り。その後、日本トレンド1位にまで上昇するなど躍進していた。

山口は「初回の反響は『SCHOOL OF LOCK!』（スクールオブロック）側からすごいたくさん来ましたね」と前置きした上で「ただメールがオールナイトニッポンに送られてきた本数っていうの？ 6500通ですよ。すごくない？」と投げかけた。「『#サカナ山口ANN』もトレンドでしばらく1位だったみたい。そういうランキング大好きだから。1位目指したい派だから。うれしい」と喜びの声を上げた。

山口は初回放送で痛恨の言い間違いをしていた。「イメージとして、山口一郎って堅いやつとか、クソ真面目で面白くないやつとか思ってる人もいっぱいいると思うんですよ、イメージとして。写真がギンとした、ギュンとした顔が多いから、画像検索すると。だけど意外とフランクに話せるおじさんだっていうことをこの『スクールオブロック』で感じてくれたらと思います」と語り、番組開始3分18分頃にいきなり番組名を間違う痛恨のミス。

慌てて「『スクールオブロック』じゃねえわ。『オールナイトニッポン』でね！ どした？ 何か変なこと言ったの？ 『オールナイトニッポン』って言ったよね？ やるな俺、やってんな俺。いきなり汗すげぇ。（檜原麻希）社長が目の前にいるのに」と笑いながらツッコミを入れていた。

山口はTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」（スクールオブロック）内の番組「サカナLOCKS!」を12年4月から23年9月末まで担当していた。