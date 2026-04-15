４月２３日付で東証グロース市場に新規上場予定の犬猫生活<556A.T>の公開価格が、仮条件（２７９０～２９９０円）の上限である２９９０円に決定した。



同社は、ペット関連商品の企画・製造・販売が主な事業。「犬猫生活」ブランドのオリジナルペットフードを企画・販売する「生活販売」を主力に、動物病院やトリミングサロンの運営などを行う「生活サービス」、犬・猫向けイベントの開催・ブース出展などを行う「エンターテインメント」の３つの領域でビジネスを展開している。公募株式数３３万株、売出株式数２８万株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し９万１５００株を予定。主幹事はＳＢＩ証券。



出所：MINKABU PRESS