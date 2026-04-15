韓国 ソウルのオリンピック公園にて6月6日、7日に行われるHYBE主催の音楽フェス『2026 Weverse Con Festival』の最終ラインナップが発表となった。

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今回発表されたのは、aoen、AND2BLE、ENHYPEN、LE SSERAFIM、RAIN、SOOBIN（TOMORROW X TOGETHER）、ZICO、CUTIE STREET、HIGHLIGHT、ハ・ヒョンサンの10組。

RAINは、韓国大衆音楽史に多大な影響を与えたアーティストの音楽に改めてスポットを当てるトリビュートステージに登場。今回は、RAIN自身の単独パフォーマンスのほか、後輩アーティストたちが参加するオマージュステージも予定されている。

さらに、最終ラインナップの発表と共にチケットの詳細も公開。今回は様々なニーズにあわせてフェスティバルを楽しめるよう、チケットの種類を全5種に拡大。チケット販売は、4月23日のWeverse公式メンバーシップ対象の先行販売を皮切りに、4月24日より一般販売が開始となる。販売情報や詳細については、公式サイトおよびWeverse内の『Weverse Zone』コミュニティにて。

（文＝リアルサウンド編集部）