アボカドに「甘酢もみ玉ねぎ」をのせるだけ。包丁1本で完結するデリ風サラダ
【画像で見る】アボカドのねっとりと玉ねぎのしゃきしゃきで満足感のある食べ応え！「アボカドのサラダ」
時間がないとき、疲れたときの1品に役立つのが生野菜のサラダ。玉ねぎも加熱しないでサラダに使うことができます！玉ねぎのしゃきしゃきした食感が美味しい、火を使わずに作れるサラダのレシピのご紹介です。
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■アボカドの甘酢玉ねぎのせサラダ
アボカドのねっとり感にしゃきしゃき玉ねぎがバランスよく
【材料】(2人分)
・玉ねぎ ... 1/2個
・アボカド ... 1個
・酢
・砂糖
・塩
【作り方】
1. 玉ねぎは縦薄切りにし、ボウルに入れて酢大さじ1、砂糖小さじ1、塩小さじ1/3を加え、味がなじむようにもむ。
2. アボカドは縦半分に切って横1cm幅に切り、器に盛って[1]をのせる。
(1人分156kcal/塩分1.0g レシピ考案／武蔵裕子)
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甘酢がなじんで、玉ねぎをさっぱり味わうことができます。暑い季節にもおすすめのサラダです。
レシピ考案／武蔵裕子 撮影／邑口京一郎 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美 監修／真木文絵
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。