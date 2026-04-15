Uru「さすらいの唄」が映画『未来』イメージソングに決定！「物語の『救い』につながると信じています」（湊かなえ）

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Uruの楽曲「さすらいの唄」が、5月8日に公開となる映画『未来』のイメージソングに決定。楽曲を使用した映画のファイナル予告が公開された。

■原作者・湊かなえが最大級の賛辞

「さすらいの唄」はUruが作詞・作曲を手掛け、2月にリリースとなった最新アルバム『tone』に収録されている情緒的なバラード。物語の根幹に通ずるものとして、映画サイドのオファーを受けてイメージソングに決定した。

映画『未来』は、自身初の映画化作品『告白』が大ヒットを記録した作家・湊かなえが、デビュー10周年に発表し、彼女の集大成と評された渾身の傑作ミステリー小説を原作とする作品。映画『ラーゲリより愛を込めて』『護られなかった者たちへ』などを手掛けた瀬々敬久が監督を務め、5月8日に公開となる。

■Uru、瀬々敬久監督、湊かなえコメント