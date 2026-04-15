4年前に完成した八代市役所の新しい庁舎です。この庁舎の建設にさかのぼって、ある問題が浮上しています。



市議会の百条委員会で、市の職員が、特定の業者が有利になるような「天の声」があったと証言しました。



一方、自民党市議団は、委員会のメンバーの構成が「公平ではない」と非難。いったい何が真実なのか。八代市が混迷を極めています。



■証人「天の声から一言一句変更することなく業務を進めるようにと指示があった。」

この問題は、4年前に完成した八代市役所の新庁舎建設を巡り、官製談合の疑惑が指摘されているものです。



これを受けて工事の契約が適正だったかなどを調査する百条委員会が設置されています。



工事の入札は、価格だけでなく能力等を審査・評価する総合評価方式が採用され、前田建設工業と八代市内の2社による共同企業体だけが参加。



およそ118億円で落札しました。

14日に開かれた百条委員会では、入札公告や工事発注などにかかわった職員2人が当時のことを証言しました。



■証人「特定の業者に有利に働いているとわかった時点で競争性の働かない入札案だと認識した。」

■証人「入札公告を出して手を挙げてきたのが1社だけ。後になって振り返れば、あの時の総合評価の項目の操作は不正に働いていたのかなと思っていた。」



また、業者が市に対し、利益が出ないことを理由に増額を申し入れた際、市は図面を差し替えるといった対応を検討していたとの証言もありました。



■証人「正当な変更理由とは私は思えませんでしたので、とても納得できませんでした。」



一方、自民党八代市議団は15日、会見を開き、百条委員会の一部の委員が官製談合疑惑の告発に関わっていたとして強く抗議。



役員の刷新を求めるとともに百条委員会を提訴するなどとしています。



※証人の声は全て音声を加工しています