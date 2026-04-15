BS¡½TBS¤â4K½ªÎ»¤òÈ¯É½¡¡Ì±Êü¥¡¼5¶É¡¢Á´¤Æ¤¬ÊüÁ÷Å±Âà
¡¡BS¡½TBS¤Ï15Æü¡¢Ä¶¹â²è¼Á¤Î4KÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ç´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤ë¶ÈÌ³Ç§Äê¤ò¹¹¿·¤»¤º¡¢ÊüÁ÷¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊüÁ÷½ªÎ»Æü¤ÏÌ¤Äê¡£BSÆü¥Æ¥ì¡¢BSÄ«Æü¡¢BS¥Õ¥¸¡¢BS¥Æ¥ìÅì¤â½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì±Êü¥¡¼¶É·Ï¤ÎBS5¶É¤¬Á´¤ÆÅ±Âà¤òÀµ¼°¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡BS¡½TBS¤Ï2018Ç¯12·î¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤ÎµÞ³ÈÂç¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢NHK¤Î°æ¾å¼ùÉ§²ñÄ¹¤ÏÆ±Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢4KÊüÁ÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌä¤ï¤ì¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¡¢ÊüÁ÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡BS5¶É¤Ïº£½©¡¢WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¡¢4KÈÖÁÈ¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£