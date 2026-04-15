女優でアーティストの松田ゆう姫が１５日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。過去の恋愛について赤裸々に明かす一幕があった。

この日の視聴者生投票のテーマ「『響かなかったなあ』という言葉がありますか？」について聞かれると、「響かなかった言葉は覚えてないからね。ほめ言葉は全部、響いてますけどね」と話し出した松田。

「そういう意味で言うと、前に付き合ってた人と付き合ってる時に『別れた方がいいよ』とか」と続けたところでＭＣの垣花正に「何回くらい言われました？ 『別れた方がいい』って」と聞かれると「だいぶ言われた」と苦笑。

「まあ、当たってたんだけど、（当時は）正論を求めてないじゃん。『でも、私次第だよね』とか」と続けると「ヤバいから『別れなよ』とか『やめなよ』とか言われると燃えちゃいタイプだから、逆効果になっちゃってね」と自身の恋愛観についても明かしていた。

松田は今年１月にプロダンサー・後藤慶太郎（ＫＴＲ）との結婚を発表。過去にはお笑いコンビ「ウーマンラッシュアワー」の村本大輔との交際が報じられたが２０２４年に破局したことを明言している。