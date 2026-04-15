THE RAMPAGが27枚目となるニューシングル「BLACK TOKYO」を5月20日(水)にリリースする。その表題曲「BLACK TOKYO」が本日15日に先行配信スタートを迎えた。

今作のシングル表題曲「BLACK TOKYO」は、韓国累計動員4,000万人越えのメガヒットシリーズ『犯罪都市』の日本オリジナルストーリー映画となる『TOKYO BURST-犯罪都市-』の主題歌。ノイジーでラウドなシンセやパワフルなリズムが緊張感を生むトラックに、嘘と本音が飛び交う漆黒の世界で揺れる感情を抑え込み、自らの正義を信じて打破していく決意を混沌とした都市を想起させる不穏で壮大なコーラスと共に刻んだ楽曲に仕上がっており、RIKU、吉野北人、神谷健太、YAMASHO、鈴木昂秀がマイクを握っている。

また、Secondary Theme Songとして制作した「Maverick」では、RIKU、吉野北人、LIKIYA、浦川翔平がマイクを握るなど、THE RAMPAGEの表現の幅を広げた作品になっている。

ニュージングルの映像付き形態には、正義もルールも機能しない黒と赤に染まった東京を舞台に 「光と影」を軸にメンバーの覚悟や曲のもつ衝動を可視化した「BLACK TOKYO」のMUSIC VIDEOとMVメイキング映像が収録となる。

また、LDHオフィシャルオンラインショップ限定盤として2025年年末開催の＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER” THE FINAL 〜大暴年会〜＞と＜THE RAMPAGE COUNTDOWN LIVE 2025→2026＞2つのライブ映像とLIVE CDを合計8枚のディスクで収録した超豪華盤の販売も決定した。