アイスランド戦とW杯本大会に臨む日本代表メンバーを5月15日に発表

日本サッカー協会（JFA）は4月15日、キリンチャレンジカップ2026およびFIFAワールドカップ（W杯）2026に臨む日本代表のメンバー発表会見を、5月15日に実施することを発表した。

今回の会見では、5月31日に国立競技場で行われるアイスランド代表戦と、6月11日から7月19日にかけてカナダ、アメリカ、メキシコの3カ国で共同開催されるW杯本大会に向けたメンバーが明らかになる。4年に一度の世界一決定戦へ挑む、森保一監督の最終的な陣容に大きな注目が集まる。

ちょうど1か月後の5月15日は、1993年にヴェルディ川崎と横浜マリノスの対戦でJリーグが開幕した日でもある。日本サッカー界にとって記念すべき一日に、W杯メンバーが発表されることになった。

日本代表はW杯開幕直前の5月31日にアイスランド代表を国内に迎え、最終調整を行う。前回のカタール大会では強豪国を相次いで撃破し、世界に衝撃を与えた日本。悲願のベスト8進出、目標として掲げる優勝へ。さらなる高みを目指すための「26人」が、5月15日の会見で正式に指名される。（FOOTBALL ZONE編集部）