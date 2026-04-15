一万円札の肖像でおなじみ、渋沢栄一の教えをまとめた本として、広く知られるのが『論語と算盤』だ。ただし内容はなかなか難解であり、読破したことのある向きは少ないと思われる。

【マンガ】『論語と算盤』を読む

ならばそのエッセンスを汲み取って、漫画化して読めるようにしたらどうか。そんな考えのもとつくられたのが、『漫画 論語と算盤』（徳間書店）だ。



『漫画 論語と算盤』 ©︎羽賀翔一・ワタベヒツジ／徳間書店

手がけたのは、漫画家コンビの羽賀翔一・ワタベヒツジ。羽賀翔一といえば、大ヒット作『漫画 君たちはどう生きるか』（マガジンハウス）の漫画担当である。同書は古典的名著として読み継がれてきた『君たちはどう生きるか』のストーリーを漫画に仕立てて、わかりやすく伝えたもの。名著を漫画化するプロジェクトの第2弾として『論語と算盤』が企画され、このたび上梓と相成った。（全3回の1回目／マンガを読む）

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「こういうスタイルで描くようになるとは…」

--そもそもなぜ名著を漫画にすることを始めたのでしょうか。

羽賀翔一さん（以下、羽賀） 学生時代に漫画家になろうと決意したときは、こういうスタイルで描くようになるとは考えてもいませんでした。もっとこう週刊や月刊の雑誌で連載を持って、いわゆる漫画の王道を歩む姿を思い描いていたんですけど……。たまたま『君たちはどう生きるか』の企画を旧知の編集者が持ってきて、それに乗っかったのが始まりでした。

原作を読んでエッセンスを汲み取り、漫画のキャラクターとストーリーに落とし込んでいく作業は、やってみると自分に向いているとは思いました。漫画といえども突飛なつくりごとではなく、社会と接続する部分が必要だとは以前から考えていたので。

また自分がもともと文学好きな影響もあって、僕は漫画をひとつの「言語」と捉えてきました。わかりやすさが売りの漫画という言語を使って、価値はあるけど難しそうで、どこかとっつきにくいコンテンツを「翻訳」していくのはおもしろいし、ぜひやってみたいと以前から思っていました。

ワタベヒツジさん（以下、ワタベ） 僕はここ数年、羽賀さんとタッグを組んで漫画制作していますが、羽賀さんはものごとをよく考えて深く理解する力に優れていると感じます。僕のほうはそのときの印象や感じたことをそのまま口に出すタイプなので、うまく補い合えればいいと思っています。

羽賀さんはかなりの読書家なのに、僕は名著と言われている本もほとんど読んだことがないようなタイプ。予備知識がない分、「こういう本があるのか」「はるか昔にこんなことを説く人がいたんだ」と、いちいち驚いたり学んだりできています。

僕と同じように、名著を読み慣れていない人は世に多いはず。僕がこれだけ楽しめるのだから、名著のエッセンスをわかりやすく摂取できる漫画は、ほかの人たちの心にもきっと「刺さる」だろうとは思っていました。

どのようにストーリーを立ち上げるのか

--『漫画 論語と算盤』も『漫画 君たちはどう生きるか』も、著名な「元ネタ」があるわけですが、漫画家としては「本当はオリジナル作品をやりたい」といった欲求はないのでしょうか。

羽賀 『君たちはどう生きるか』は、原作にかなり忠実につくっていますが、『論語と算盤』のほうはもともと渋沢栄一の言葉を集めたもので、物語があるわけでもないので、漫画化にあたってキャラクターを設定しストーリーを僕らでつくっていきました。これはほぼオリジナルの漫画と言っていいでしょう。

とくにキャラクターは、しっかり立てられたと思っています。承認欲求が強い「あぐり」や、強さを過剰なほど求める「ショウタ」、何でも金儲けの話に結びつけてしまう「算盤男」……。彼らの行動や考えを通して、『論語と算盤』のエッセンスを深く理解できる構造にしていきました。

--なぜいま『論語と算盤』に着目したのでしょうか。渋沢栄一が一万円札の肖像になったことはひとつのきっかけと推察しますが、ほかに個人的な動機はありましたか？

羽賀 大谷翔平選手が自身でつくった曼荼羅チャート（目標達成シート）に「論語と算盤を読む」と書かれていたことが、強く心に残っていました。あれほどの選手をかたちづくる一助になった本なら、だれにとってもためになるだろうと。

それで実際に読んでみると、最初の印象は、「決して特別なことを語っているのではない、ストレートで普遍的な内容の本」。それなのにすごく説得力に満ちているのは不思議でした。読んでいるだけで背筋がピンと伸ばされるような感覚があります。日本経済の根幹をつくった渋沢栄一という人物の存在感が大きいからこそ、言葉に力が宿るのでしょう。そんな渋沢栄一をどう漫画のキャラクターにしていくかは、難しいですが挑戦しがいのあることでした。

ワタベ 渋沢栄一の教えは、両極のものを自分のなかにバランスよく取り入れるべしということ。それを「論語と算盤」という言い方で伝えるというのは、うまいなと思いました。普遍的な教えを具体的な言葉に落とし込んでくれているから、『論語と算盤』はいま読む価値のある本だなと思いました。

--『論語と算盤』を、漫画に仕立て直していくプロセスは、どのようなものだったのでしょうか。

「偉そうで説教くさいオジサン」にならないように…

羽賀 ストーリーや設定を決めるにあたっては、かなり試行錯誤しました。渋沢栄一の人生をそのまま伝えるよりも、『論語と算盤』の思想を伝えることのほうが重要だと感じていたので、まずは舞台を現代にして、いまを生きている人たちに対して渋沢栄一が言葉を残そうとするかたちとしました。

渋沢栄一をどんなポジションに置くかも悩みました。喫茶店のマスターになってもらって、悩める客たちに教えを説くといったアイデアもありましたが、最終的には夜間学校で講師を務めるかたちに落ち着きました。

ワタベ 渋沢栄一をどれくらいリアルに描くか、または漫画っぽくデフォルメしてしまうか、その調整も難しかったです。渋沢は教えを伝える立場なので、気をつけないと偉そうで説教くさいオジサンになってしまう。イメージを柔らかくするために、渋沢が実際に飼っていたという闘犬をキャラクター化して、連れ歩いている設定にしました。渋沢自身の造形も、かなりかわいらしい描き方にしてあります。

--漫画化していくうちに、おふたりのなかで「渋沢栄一像」は変化していきましたか。

羽賀 渋沢栄一はすごく優しい人だったんだろうなと、描きながら思っていました。人が好きで人に興味があって、人のことばかりずっと考え続ける優しさがある人だったんじゃないかと。渋沢は日本の資本主義社会の礎をつくった人ですが、「社会は、日本は、こうあるべき」と机上の空論を打つのではなく、「資本主義が根付けば人の暮らしはこうよくなる」と具体的に考えてくれた人だったと思います。

ワタベ 『論語と算盤』に載っている話は具体的なものばかりだし、渋沢栄一は現実的で厳しい人だと僕には感じられます。でも、そういう人にガツンと何か言ってもらえると、その言葉が生きる活力にもなります。「怖い、だけどたまに無性に会いたくなる人」という渋沢の雰囲気は、漫画の絵でかなり表すことができたんじゃないかと自負しています。細めた目元の奥から黒目でギョロリとにらむような表情、ぜひ見てみてください。

--『漫画 論語と算盤』によって、渋沢栄一の教えと魅力が描き切れましたか。

ワタベ 渋沢栄一のすべてが描けたとは言えませんが、入り口は示せたんじゃないでしょうか。『論語と算盤』が気になっている人は、まず漫画から入っていただくと、かなり理解しやすくなると思います。

羽賀 漫画の中では説明はありませんが、渋沢栄一は幽霊でもなくタイムスリップでもないものとして描いたつもりです。渋沢栄一の教えや考えは、今もそこかしこに浸透し、確かに存在している。そのことのメタファーとして表現しました。時代を越えて残るほど強い「思い」を持っていた人だったのだろうと改めて感じます。

渋沢栄一の思いに感化されて人生に対する考え方が変わる、そんな経験は、いまもだれにでも起こり得ます。漫画ではそのことを、渋沢栄一が現代社会に登場するかたちで、わかりやすく描いたつもりです。

一万円札を手にして渋沢栄一の肖像を見かけたとき、彼の考えや人となりを思い起こしてもらえるようになったら、漫画として描いた意味があるのかなという気がします。

〈【マンガ】「君の部署にもいるだろう？ 成果を出せない能ナシが…」恩師のクビを切れと命じられ…29際のサラリーマンが苦悩の末に下した“まさかの決断”〉へ続く

（山内 宏泰／Webオリジナル（外部転載））