〈「偉そうで説教くさいオジサン」にならないように…漫画家コンビが「渋沢栄一のキャラ化」という難題に出した“意外な答え”とは〉から続く



『漫画 論語と算盤』 ©︎羽賀翔一・ワタベヒツジ／徳間書店

一万円札の肖像でおなじみ、渋沢栄一の教えをまとめた本として、広く知られるのが『論語と算盤』だ。ただし内容はなかなか難解であり、読破したことのある向きは少ないと思われる。

【マンガ】『論語と算盤』を読む

ならばそのエッセンスを汲み取って、漫画化して読めるようにしたらどうか。そんな考えのもとつくられたのが、羽賀翔一・ワタベヒツジによる『漫画 論語と算盤』（徳間書店）だ。

物語の舞台は、ある大学で開講された社会人向けの夜間講座。教鞭を執るのは、渋沢栄一を彷彿とさせる風貌の男だ。29歳のショウタは会社員。彼は職場で、ある決断を迫られていた--。（全3回の2回目／続きを読む）

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〈【マンガ】「お前の言葉でケジメがついたよ…」窓際族の先輩が下した“早期退職”の決断…その判断が「逃げ」ではなく「立派だ」と称賛されたワケ〉へ続く

（羽賀 翔一,ワタベ ヒツジ／Webオリジナル（外部転載））