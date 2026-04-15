【プロ野球】｢ハヤテベンチャーズ静岡｣チーム名新たに3年目シーズン1か月…4勝12敗と苦戦も着実に進化(静岡)
静岡発のプロ野球チーム「ハヤテベンチャーズ静岡」。チーム名も新たに、3年目のシーズンが開幕して1か月。ここまで16試合を戦い4勝12敗と苦戦していますが、着実に進化しているのです。
まずは、進化1「長打力」。
野球の花形。ホームラン。1年目はチーム第1号が出たのは19試合目、2年目は実に34試合目だったのに対し、今シーズンは3試合目早くも飛び出しました。
（チーム第1号ホームラン ハヤテ 今村 龍之介 選手）
「初ヒットが本塁打だったので、普通にうれしかったです。長打力が僕の持ち味だと思っているんで、それが1本目からいい形で出たんでよかったです」
今村選手、第1号の翌日にも放ち、2日連続のホームラン。打った瞬間、それとわかる特大ホームランでしたが…、本人は思うことがあったようで…。
（チーム第1号ホームラン ハヤテ 今村 龍之介 選手）
「今の大谷選手みたいなホームラン打てたかもなと思って動画振り返ったらなんか違ったんで。イメージと実際の動きが近づいてくるのがいいのかなって思います」
2つ目の進化が「機動力」。走って、走って、走る。
今シーズンの「ハヤテ」は、足を使った積極的なプレーが増えているのです。ファーム・リーグ中地区で盗塁数のトップ争いをする廣沢 新太郎 選手。50メートル5秒85の俊足でチャンスを広げています。
ある時はシングルヒットのあたりを、自慢の俊足と状況判断で迷いなく2塁へ…。また、ある時は頭から飛び込むこともいとわない気迫の盗塁…。
（打率･盗塁 中地区2位 ハヤテ 廣沢 新太郎 選手）
「将平さんのエンドランみたい形になったんですけど、スタートに自信を持てているので、思い切って（スタートを）切れている。良い感じかなと思う」
打率も中地区でトップ争いを繰り広げていて「走」･「攻」両面で存在感を発揮しています。
（打率･盗塁 中地区2位 ハヤテ 廣沢 新太郎 選手）
「ヒット数や盗塁数という、どんどん増やせる数字を伸ばしていくことを意識している。絶対1試合1本打つという気持ちで挑んでいる」
そして3つ目の進化！？は…。
今シーズンからキャプテンを務めるチーム最年長35歳の頼れるアニキ・倉本寿彦選手の、とある部分。突然ですが、この右と左の写真の違いはなんでしょうか？正解は…。
（永見 佳織 アナウンサー）
「ユニフォームに『C』が入りましたか？」
（キャプテン ハヤテ 倉本 寿彦 選手）
「きょうからです」
そう、取材した4月11日に入った「ユニフォームのキャプテンマーク」。
（キャプテン ハヤテ 倉本 寿彦 選手）
「重いです」
そんな倉本キャプテンが語る今シーズンの「ハヤテ」の進化は、 「気持ちの強さ」だといいます。
（キャプテン ハヤテ 倉本 寿彦 選手）
「選手一人一人がすごくアグレッシブ。ここで活躍して夢をつかみたい。そういう姿が年々見えてきている。そういうところを見てもらいたい」
（スタジオ）
（永見 佳織 アナウンサー）
3年目となる今シーズンは倉本キャプテンも話していましたが、「諦めない」という強い気持ちを1人1人のプレーから伝わってくるんですよね。
その「ハヤテ」は14日から「しずてつスタジアム草薙」で今シーズン初の「巨人」との3連戦中です。
今シーズンから伝統球団・巨人の2軍を率いるのは石井 琢朗 監督。
（巨人 石井 琢朗 二軍監督）
「実は監督の赤堀くん、同級生なんですよ。彼、静岡高校ですもんね。彼が2年の時甲子園出場で、僕も2年生で甲子園に出ている。やっぱり同級生同士の監督なので。はい、楽しみにしています」
という、同級生監督対決となった14日の初戦は…。現在ファームで調整中のキャッチャー・甲斐選手のタイムリー2ベースヒットなどで4-0で「巨人」が勝利しましたが…。
「ハヤテ」きってのイケメン先発の佐藤ひろき投手が4失点したものの、自己最多の7回と3分の2、121球の力投で次につながるピッチングを見せました。
Daiichi-TVでは、16日の「ハヤテ対巨人」の3戦目を、午後3時50分から実況生中継でお送りします。Daiichi-TVの公式アプリ「シズオカン」では、午後2時の試合開始からライブ配信します。