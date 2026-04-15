夏服の自信を支える一枚！ putty「着るだけで見た目が変わるTシャツ」

記事ポイント puttyが胸、お腹、背中のラインを自然に整えながらTシャツ1枚で過ごしやすくします。Makuakeの先行販売ではレギュラーとワイドの2タイプから体型に合わせて選べます。厚手コットン100％と接触冷感素材が暑い季節の着やすさを支えます。 puttyが胸、お腹、背中のラインを自然に整えながらTシャツ1枚で過ごしやすくします。Makuakeの先行販売ではレギュラーとワイドの2タイプから体型に合わせて選べます。厚手コットン100％と接触冷感素材が暑い季節の着やすさを支えます。

puttyが、男性の体型悩みに向き合うTシャツをMakuakeで展開しています。

特許技術による独自構造が胸、お腹、背中のシルエットを自然に整え、1枚でも着やすい見た目を目指します。

暑い時期にTシャツを気軽に選びたい人にとって、着心地と見た目の両方を考えた新しい選択肢です。

putty「着るだけで見た目が変わるTシャツ」

販売開始日：2026年4月10日販売場所：Makuake商品名：【超早割30％OFF】着るだけで見た目が変わるTシャツ価格：6,900円（税込）タイプ：レギュラー／ワイドサイズ：L／XL／XXL／3XLカラー：ホワイト／ブラック／スモーキーブルーURL：https://www.makuake.com/project/putty18

puttyは、胸まわりやお腹、背中のラインが気になってTシャツ1枚を選びにくい男性に向けて作られた1枚です。

puttyシリーズはMakuakeやMakuake STORE、自社ECサイトを含めた累計売上が2,000万円を超えており、今回のプロジェクトでも夏の装いを前向きに楽しめる選択肢を広げます。

独自構造

独自構造は特許技術を活かし、胸、お腹、背中まで自然なシルエットに見せる設計を採用しています。

締めつけ感を強く出しすぎず、普段のTシャツ感覚で着られる点が日常使いのしやすさにつながります。

着用イメージ

着用スタイルは、体型を隠すのではなく全体の印象を自然に整える方向を目指しています。

無地のTシャツを1枚で着ることに抵抗がある人でも、毎日の服選びに取り入れやすい仕上がりです。

タイプとカラー

タイプ：レギュラー／ワイド

2つのタイプは、好みのシルエットや着こなしに合わせて選べます。

体型の悩み方や普段のスタイルに応じて選択しやすい点も魅力です。

カラー展開

カラー：ホワイト／ブラック／スモーキーブルー

3色のカラー展開は、普段使いしやすい定番色を中心にそろえています。

透けにくい厚手コットン100％に加えて接触冷感素材も取り入れ、暑い日でもさらりと着やすい仕様です。

開発背景

puttyは、開発者自身が女性化乳房に悩み、無地のTシャツを1枚で着ることに抵抗を感じてきた経験から生まれています。

自分らしく装うことをあきらめたくない思いが、体型を隠すのではなく自然に整えながら着られるTシャツづくりにつながっています。

puttyは、暑い季節にTシャツ1枚で過ごしたいのに体型が気になる人にとって、毎日の服選びを少し軽くしてくれそうです。

見た目の整え方だけでなく、厚手コットン100％と接触冷感素材による着やすさも日常で使いやすい理由になります。

Makuakeで先行販売中なので、自分に合うタイプやカラーを選びながら試しやすいのもうれしいポイントです。

男性の体型悩みに向き合うputtyの紹介でした。

よくある質問

Q. puttyはどこで購入できますか？

A. puttyは応援購入サービス「Makuake」で購入できます。

Q. puttyにはどんなサイズがありますか？

A. puttyはL、XL、XXL、3XLの4サイズを展開しています。

Q. puttyはどんな悩みに向けたTシャツですか？

A. puttyは胸まわり、お腹、背中のラインが気になる男性に向けて、自然にシルエットを整えることを目指したTシャツです。

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