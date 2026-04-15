【あすから】“命を落とした熱血検事”イ・ジュンギ、2度目の人生で再び悪に立ち向かう 韓国ドラマ『アゲイン・マイ・ライフ〜巨悪に挑む検事〜』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のイ・ジュンギが主演する韓国ドラマ『アゲイン・マイ・ライフ〜巨悪に挑む検事〜』（全16話／2022年）が、あす16日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週木・金曜 前9：30〜）
【場面ショット】巨悪に挑み命を落とした熱血検事を演じるイ・ジュンギ
同作は、巨悪に挑み命を落とした熱血検事が、2度目の人生を得て再び悪に立ち向かう痛快アクションサスペンス。主人公の熱血検事ヒウを演じるのはイ・ジュンギ。学生時代の初々しさから現職検事としての風格まで、幅広い演技を見事に体現し、「2022 SBS演技大賞」で最優秀演技賞を受賞した。
2度目の人生のチャンスを与えられ、世の中の不正を次々に暴いていく正義感溢れるヒウの活躍に、明日を生きる希望と勇気が湧く内容で、韓国の同時間帯視聴率No.1＆最高視聴率13.7％を記録した大ヒット作となっている。
■あらすじ
熱血検事のヒウ（イ・ジュンギ）は巨悪に立ち向かい、政界の大物を捕まえようとしたところで無念にも殺されてしまう。そこに冥土の使いが現れ、その大物を捕まえることを条件に2度目の人生を与えられる。リベンジを誓ったヒウは１度目の人生の記憶を基に綿密な作戦を立て、完璧な復讐を果たすために奔走する。過去を変えながら懸命に2度目の人生を生きるヒウは大物を倒すことができるのか？
■演出
ハン・チョルス『優雅な一族』『ずっとあなたを待っていました』
キム・ヨンミン『ずっとあなたを待っていました』
■脚本
ジェイ
キム・ユル
■キャスト
イ・ジュンギ『TWO WEEKS』『麗〈レイ〉〜花萌ゆる8人の皇子たち〜』『悪の花』
イ・ギョンヨン『秘密の森〜深い闇の向こうに〜』『Vagabond/バガボンド』『なぜオ・スジェなのか』
キム・ジウン『わずか1000ウォンの弁護士』『となりのMr.パーフェクト』『チェックイン漢陽（ハニャン）』
チョン・サンフン『品位のある彼女』『デシベル』『輝くウォーターメロン〜僕らをつなぐ恋うた〜』『私はトンカツが嫌いです』
【場面ショット】巨悪に挑み命を落とした熱血検事を演じるイ・ジュンギ
同作は、巨悪に挑み命を落とした熱血検事が、2度目の人生を得て再び悪に立ち向かう痛快アクションサスペンス。主人公の熱血検事ヒウを演じるのはイ・ジュンギ。学生時代の初々しさから現職検事としての風格まで、幅広い演技を見事に体現し、「2022 SBS演技大賞」で最優秀演技賞を受賞した。
■あらすじ
熱血検事のヒウ（イ・ジュンギ）は巨悪に立ち向かい、政界の大物を捕まえようとしたところで無念にも殺されてしまう。そこに冥土の使いが現れ、その大物を捕まえることを条件に2度目の人生を与えられる。リベンジを誓ったヒウは１度目の人生の記憶を基に綿密な作戦を立て、完璧な復讐を果たすために奔走する。過去を変えながら懸命に2度目の人生を生きるヒウは大物を倒すことができるのか？
■演出
ハン・チョルス『優雅な一族』『ずっとあなたを待っていました』
キム・ヨンミン『ずっとあなたを待っていました』
■脚本
ジェイ
キム・ユル
■キャスト
イ・ジュンギ『TWO WEEKS』『麗〈レイ〉〜花萌ゆる8人の皇子たち〜』『悪の花』
イ・ギョンヨン『秘密の森〜深い闇の向こうに〜』『Vagabond/バガボンド』『なぜオ・スジェなのか』
キム・ジウン『わずか1000ウォンの弁護士』『となりのMr.パーフェクト』『チェックイン漢陽（ハニャン）』
チョン・サンフン『品位のある彼女』『デシベル』『輝くウォーターメロン〜僕らをつなぐ恋うた〜』『私はトンカツが嫌いです』