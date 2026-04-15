“りくりゅうペア”三浦璃来、ハマっている“推し”のアイドルグループを実名告白 「オリンピック期間中も常に聴いていた」楽曲も明かす
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得し、“りくりゅうペア”の愛称でも親しまれる三浦璃来（24）＆木原龍一（33）が13日、TOKYO FMの生ワイド番組『THE TRAD』（月〜木 後3：00〜4：50）にゲスト出演。自身の好きなアーティストや音楽について明かす場面があった。
【写真】「かわいいですし、楽曲もすごくアップテンポな曲もありますし」三浦璃来の“推し”アイドルグループ・iLiFE!
同番組は「上質な音楽を、じっくり味わう。」をコンセプトに、上質な音楽と、時にゲストを交えながら文学、グルメ、アート、映画などのカルチャー情報を届けるプログラム。
この日は、午後3時台にりくりゅうペアのフィギュアスケート音楽特集、午後4時台にはMCの稲垣吾郎、アシスタントの山本里菜アナウンサーがスケートにまつわる話題のほか、2人のプライベートな一面を深堀りした。
2人の“音楽ライフ”に話がおよび、稲垣から「普段聴く音楽っていうのも試合とは違っていろんな音楽を聴かれるんですよね？」と問われると、木原は「移動が多いので、（2人の練習拠点の）カナダにいるときは。車の中でお互いのケータイをつないで曲を流したりして」と話し、カナダでの長距離移動の際は三浦に作ってもらったプレイリストを流していると紹介した。
プレイリストにはいろんなジャンルの曲を混ぜているというが、三浦が最近好きなアーティストは、アイドルグループのiLiFE!（アイライフ）。
昨年の夏に曲を聴いてから「すごくハマりました」といい、「かわいいですし、楽曲もすごくアップテンポな曲もありますし。普段週2で結構心拍を上げるトレーニングをするんですけど、やっぱり心が折れそうなときもあるんですけど、iLiFE!さんの曲に元気をもらっていつも頑張っています」と、好きになった理由などについて明かした。
番組内で流れたiLiFE!の楽曲「BRAVE GROOVE」は、「オリンピック期間中も常に聴いていたので大好きな曲です」と三浦。「今はずっとカナダにいるので音楽を聴くことしかできないんですけど、私まだ人生でライブに行ったことがないので、（今後）行ってみたいなと思っています」と話した。
木原が「練習に行く前に毎朝必ず聴いていた」曲は、Mrs. GREEN APPLEの「僕のこと」だといい、「必ず毎日毎日どこに行くにも聴いていた」と日々を支えてくれていた曲だったと明かしていた。
【写真】「かわいいですし、楽曲もすごくアップテンポな曲もありますし」三浦璃来の“推し”アイドルグループ・iLiFE!
同番組は「上質な音楽を、じっくり味わう。」をコンセプトに、上質な音楽と、時にゲストを交えながら文学、グルメ、アート、映画などのカルチャー情報を届けるプログラム。
2人の“音楽ライフ”に話がおよび、稲垣から「普段聴く音楽っていうのも試合とは違っていろんな音楽を聴かれるんですよね？」と問われると、木原は「移動が多いので、（2人の練習拠点の）カナダにいるときは。車の中でお互いのケータイをつないで曲を流したりして」と話し、カナダでの長距離移動の際は三浦に作ってもらったプレイリストを流していると紹介した。
プレイリストにはいろんなジャンルの曲を混ぜているというが、三浦が最近好きなアーティストは、アイドルグループのiLiFE!（アイライフ）。
昨年の夏に曲を聴いてから「すごくハマりました」といい、「かわいいですし、楽曲もすごくアップテンポな曲もありますし。普段週2で結構心拍を上げるトレーニングをするんですけど、やっぱり心が折れそうなときもあるんですけど、iLiFE!さんの曲に元気をもらっていつも頑張っています」と、好きになった理由などについて明かした。
番組内で流れたiLiFE!の楽曲「BRAVE GROOVE」は、「オリンピック期間中も常に聴いていたので大好きな曲です」と三浦。「今はずっとカナダにいるので音楽を聴くことしかできないんですけど、私まだ人生でライブに行ったことがないので、（今後）行ってみたいなと思っています」と話した。
木原が「練習に行く前に毎朝必ず聴いていた」曲は、Mrs. GREEN APPLEの「僕のこと」だといい、「必ず毎日毎日どこに行くにも聴いていた」と日々を支えてくれていた曲だったと明かしていた。