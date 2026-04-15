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　◇パ・リーグ　日本ハム―ロッテ（2026年4月15日　ZOZOマリン）

　日本ハムのスタメンが発表され、清宮幸太郎内野手（26）が16試合連続で「2番・一塁」で起用された。

　カストロが初めて中堅でスタメン出場する。捕手は清水優心が先発マスクをかぶる。

　清宮はここまで15試合すべてに「2番・一塁」で先発出場。打率はリーグ5位の・305、本塁打はリーグトップタイの5本、打点はリーグ2位の「13」と打撃3冠王を狙えるほど好調だ。

　一方で失策数は「6」でこちらもリーグトップ。楽天、オリックスのチーム失策数よりも多い。

　前日のロッテ戦でも7回にポランコの一塁ゴロをこぼし、9回守備から清水優に代えられた。

　直前の打撃で死球を受けた影響も心配されたが、新庄監督は試合後、「守備イップスだから代えた」と説明していた。

　【日本ハムのスタメン】

　（1）二塁・奈良間大己

　（2）一塁・清宮幸太郎

　（3）DH・レイエス

　（4）三塁・郡司裕也

　（5）右翼・万波中正

　（6）左翼・水谷瞬

　（7）捕手・清水優心

　（8）遊撃・水野達稀

　（9）中堅・カストロ

　　先発・加藤貴之