◇パ・リーグ 日本ハム―ロッテ（2026年4月15日 ZOZOマリン）

日本ハムのスタメンが発表され、清宮幸太郎内野手（26）が16試合連続で「2番・一塁」で起用された。

カストロが初めて中堅でスタメン出場する。捕手は清水優心が先発マスクをかぶる。

清宮はここまで15試合すべてに「2番・一塁」で先発出場。打率はリーグ5位の・305、本塁打はリーグトップタイの5本、打点はリーグ2位の「13」と打撃3冠王を狙えるほど好調だ。

一方で失策数は「6」でこちらもリーグトップ。楽天、オリックスのチーム失策数よりも多い。

前日のロッテ戦でも7回にポランコの一塁ゴロをこぼし、9回守備から清水優に代えられた。

直前の打撃で死球を受けた影響も心配されたが、新庄監督は試合後、「守備イップスだから代えた」と説明していた。

【日本ハムのスタメン】

（1）二塁・奈良間大己

（2）一塁・清宮幸太郎

（3）DH・レイエス

（4）三塁・郡司裕也

（5）右翼・万波中正

（6）左翼・水谷瞬

（7）捕手・清水優心

（8）遊撃・水野達稀

（9）中堅・カストロ

先発・加藤貴之