犬を日向ぼっこさせるメリット

1.被毛と皮膚の健康が維持される

犬を日向ぼっこさせるメリットは、被毛と皮膚の健康が維持されることです。

犬の皮膚には常在菌がいますが、日向ぼっこをさせることで、過剰な繁殖を防ぐことができます。

常在菌は全ての犬にいますが、普段は悪さをしません。しかし、過剰に繁殖してしまうことで、皮膚炎や皮膚病の原因になってしまうことがあります。

皮膚と被毛の間に湿気がこもりやすい犬種である場合には、日向ぼっこをさせることで、こもった湿気の除湿にもなります。

2.ストレスが軽減されて心が安定する

犬を日向ぼっこさせるメリットは、ストレスが軽減されて心が安定することです。

日光を浴びると、セロトニンという神経伝達物質の分泌が促進されます。セロトニンは幸せホルモンとも呼ばれ、心の安定・幸福感・やる気・愛情などの感情を調節しています。

日光を浴びることでセロトニンが分泌されるのは、犬ばかりでなく人間も同じです。愛犬と飼い主が一緒に日向ぼっこをすることで、より幸福感が高まるでしょう。

3.ビタミンDの生成がサポートされる

犬を日向ぼっこさせるメリットは、ビタミンDの生成がサポートされることです。

日光を浴びることで犬の体の中で生成されるビタミンDは、カルシウムの吸収をよくすること、骨の健康を維持することに役立つ成分です。

成長期である子犬、体の機能が衰えるシニア犬にとって、日向ぼっこは骨や関節の状態を良好に保つ役割があります。

紫外線は犬の皮膚に悪影響を与えることがあるため、適度な日向ぼっこをさせるようにしましょう。

皮膚の弱い犬である場合には、薄い生地の洋服を着せてあげることで、過度な紫外線を浴びることを防ぐことができます。

4.体内のリズムが整えられる

犬を日向ぼっこさせるメリットは、体内のリズムが整えられるということです。

とくに朝の日向ぼっこをすることで、体が活動するための準備をします。そして、夜になると自然と眠気が訪れるのです。

もしも愛犬が老犬であり、夜鳴きの症状があったり、認知症の症状があったりする場合では、朝の日向ぼっこをさせることで、昼夜が逆転してしまわないようにすることができます。

外に出て日向ぼっこをすることが難しい場合では、日差しの入る室内で日向ぼっこをするだけでも十分です。

体調を良好に保つための重要な役割

日向ぼっこには、愛犬の体調を良好に保つための重要な役割があります。

適度な日光を浴びることで、体内のリズムが整い、睡眠の質の向上や心の安定に繋がります。また、血行が促進されることによって、代謝が活発になります。

これらによって、生活の質が向上し、免疫力の維持にも役立ちます。日向ぼっこが苦手な犬もいますので、無理のない範囲で日常的に日向ぼっこを取り入れてみましょう。

朝、日差しが強くない時間帯に日向ぼっこをしながらお散歩をするのがおすすめです。

まとめ

犬を日向ぼっこさせるメリットを4つ解説しました。

被毛と皮膚の健康が維持される ストレスが軽減されて心が安定する ビタミンDの生成がサポートされる 体内のリズムが整えられる

愛犬とお散歩をする人は健康的だとよく言われますが、自然と日向ぼっこをしていることが理由のひとつです。

運動不足が解消されること、メンタルが向上すること、社会的な繋がりが増えることも要因ですが、日光を浴びることで分泌が促進されるセロトニンの作用も関係しています。

運動不足や長時間のお留守番によってストレスを抱え、イタズラや粗相などが増えている場合には、ぜひ日向ぼっこをさせてあげましょう。

夏場は日向ぼっこが熱中症の原因になることがあるため、まだ日差しの強くない朝の時間帯がおすすめです。

(獣医師監修：寺脇寛子)