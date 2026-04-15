大谷翔平、ド軍史上「最も尊重されている金字塔」へ挑む “驚異的な安定感”を改めて浮き彫りに…48試合連続出塁の記録を米絶賛
大谷が球団トップの58試合連続出塁に挑む(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間4月14日、本拠地でのメッツ戦に「1番・DH」で先発出場。1−1の同点で8回一死二塁の場面を迎えると、相手は申告敬遠を選択。これにより48試合連続出塁となり、1900年以降では球団歴代単独4位、ロサンゼルス移転後では単独2位となる記録をつくった。
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米メディア『ClutchPoints』は、この記録について「『驚異的な安定感』を改めて浮き彫りにしている」とし「最高峰の舞台におけるエリート級の選球眼と、確実なコンタクト能力が融合した結果といえるだろう」と伝えた。
また、連続出塁記録を伸ばし続ける大谷に対し「彼のタフさと、長年にわたって卓越したパフォーマンスを維持する力の両方を物語っている」とし、「4度のMVP受賞を誇る彼が安定して出塁し続ける能力は、ドジャースが成功を収める上で極めて重要な役割を果たしており、上位打線に揺るぎない安定感をもたらしている」と、大谷の出塁能力を絶賛した。
同メディアは「人々の関心はデューク・スナイダーが保持する球団記録『58試合連続出塁』へと移っていく。もしオオタニが現在のペースを維持できれば、ドジャースの歴史において最も尊重されている金字塔の一つに挑むことになるだろう」と、スナイダーの58試合連続出塁という偉大な記録に挑戦する姿を想像していた。
記事では「シーズンが進むにつれて、オオタニの連続出塁記録は常に注目の的であり続けるはずだ」とし、「1試合ごとに彼は歴史へと近づき、同時に、野球史上最もダイナミックな選手の一人としての地位をさらに確固たるものにする」と記した。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]