愛知ドビーは、鋳物ホーロー調理器ブランド「VERMICULAR（バーミキュラ）」から、冷凍食品シリーズ「VERMICULAR FROZEN DELI（バーミキュラ フローズンデリ）」の第二弾商品として、バーミキュラ専用の冷凍ミールキット2種（無水煮込みハンバーグ／無水バターチキンカレー）を4月15日に発売する。第一弾として3月に発売した冷凍スープに続き、バーミキュラならではの“手料理のおいしさ”を、より本格的に楽しめる新しいラインアップとして登場する。

バーミキュラの冷凍ミールキットは、カット・下ごしらえ済みの食材をバーミキュラ鍋に入れて加熱するだけで、ご家庭で手軽に本格的な一皿を楽しめる冷凍ミールキット。料理の中でも手間のかかる工程をあらかじめ調理した状態で提供し、家庭のバーミキュラ鍋で無水調理することで素材本来のおいしさを最大限に引き出し、料理が完成する。忙しい毎日でも、献立を考える・買い物に行く・食材を切る・下ごしらえをするといった手間なく、まるでレストランのような味わいを家庭で実現。いずれの商品もバーミキュラの専属シェフが監修した。バーミキュラだからこそ実現できる調理体験と味わいを追求し、自信をもって届けられる商品に仕上げた。



「無水煮込みハンバーグ」調理イメージ

4月15日から、バーミキュラ公式オンラインショップ・バーミキュラ フラッグシップショップ（愛知県名古屋市・東京高輪）で販売し、順次全国のスーパーなど販路を拡大予定だという。また、今後も順次ラインアップを拡大していく予定。



「無水バターチキンカレー」調理イメージ

バーミキュラ専用冷凍ミールキットの特長は、バーミキュラ鍋に入れて加熱するだけで、本格料理が完成する。バーミキュラ専用ミールキットのために、専属シェフが開発した完全オリジナルメニューとなっている。厳選した国産野菜を使用。うま味調味料不使用とのこと。安心して楽しめる。下ごしらえ後すぐに真空圧縮。素材の旨みや風味を逃さず届ける。新鮮な食材を必要な分だけ届けるとのこと。食材ロスがないという。

［小売価格］

無水煮込みハンバーグ：2914円

無水バターチキンカレー：2516円

（すべて税込）

［発売日］4月15日（水）

愛知ドビー＝https://www.vermicular.jp