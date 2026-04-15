東ハトは、5月4日から「Miniオールレーズン」を発売するとともに「Miniオールパイン」を期間限定新発売する。また、5月11日から「Miniハーベスト・こんがりシュガー」を発売する。

東ハトのクッキー＆ビスケットブランドから、おいしさをそのままに、食べやすいミニサイズに仕上げた「Mini」シリーズが登場する。いつでもどこでも手軽に食べられる食べきりサイズになっている。

「Miniオールレーズン」は、ぶどうを皮ごと干して、おいしさと栄養を凝縮したレーズンを、生地と生地の間にたっぷりはさみ込み、ぎゅっと薄くし、焼きあげた「オールレーズン」をミニサイズに仕上げた。



「Miniオールパイン」

「Miniオールパイン」は、さわやかな香りと甘酸っぱい味わいが特長のパインを、生地と生地の間にたっぷりはさみ込み、ぎゅっと薄くし、焼きあげた「オールパイン」をミニサイズに仕上げた。

どちらも、朝の時間や、仕事や勉強の合間など忙しい時にうれしい、鉄分入りとなっている。



「Miniハーベスト・こんがりシュガー」

「Miniハーベスト・こんがりシュガー」は、北海道産小麦の全粒粉とブラウンシュガーを生地に練り込み焼きあげた「ハーベスト・こんがりシュガー」をミニサイズに仕上げた。ハーベストならではのサクサクと香ばしい味わいを外出先でも手軽に食べられる。なお、ブラウンシュガー1.3％（製品中）、小麦全粒粉2.1％を使用（製品中）している。

［小売価格］

Miniオールレーズン：132円

Miniオールパイン：132円

Miniハーベスト・こんがりシュガー：108円

（すべて税込）

［発売日］

Miniオールレーズン：5月4日（月）

Miniオールパイン：5月4日（月）

Miniハーベスト・こんがりシュガー：5月11日（月）

東ハト＝https://www.tohato.jp