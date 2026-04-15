ヤマハ発動機は、積載性に優れた三輪の電動アシスト自転車「PASワゴン」の今年モデルを5月29日に発売する。

三輪の電動アシスト自転車「PASワゴン」は、使う人にやさしく便利な機能が充実したモデル。足つき性とまたぎやすさに優れた「低床U型フレーム」、大容量で実用的な2つのバスケットを装備している。また、「液晶かんたんスイッチ」は、バッテリー残量を大きな数字で表示するなど見やすく、簡単な操作が特徴になっている。走行面では、高回転ペダリング時でも伸びやかな乗り心地（アシストフィーリング）で、漕ぎ出しは優しく、坂道などではしっかりアシストし、快適に乗ることができる。

今年モデルのカラーリングは、カジュアルでありながら、知的な印象を与える「マットインディゴ」を新たに追加した。また、「液晶かんたんスイッチ」のグラフィックを一部変更。スイッチ本体をブラックで統一し、より見やすく落ち着きのあるグラフィックにした。

［小売価格］24万1000円（税込）

［発売日］5月29日（金）

ヤマハ発動機＝https://global.yamaha-motor.com/jp