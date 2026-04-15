田原総一朗、はつらつとした表情で“92回目”の誕生日を報告 力強い言葉に「100歳目指して」「生涯現役で！」
ジャーナリストの田原総一朗氏が15日、自身のXを更新。92歳の誕生日を迎えたことを報告し、今後の抱負を語った。
【写真】お元気すぎます！92歳の誕生日を迎えた田原総一朗
田原氏は「おかげさまで92歳になりました」と書き出し、「生きている人間の一員として、これからもこの国を良くしたいです。まだまだ面白い事をしたい」と意気込み、92歳とは思えないはつらつとした表情を浮かべるショットを公開した。
この投稿には「100歳目指して」「身体に気を付けて ご活躍下さい」「生涯現役で！」との言葉が寄せられている。
【写真】お元気すぎます！92歳の誕生日を迎えた田原総一朗
田原氏は「おかげさまで92歳になりました」と書き出し、「生きている人間の一員として、これからもこの国を良くしたいです。まだまだ面白い事をしたい」と意気込み、92歳とは思えないはつらつとした表情を浮かべるショットを公開した。
この投稿には「100歳目指して」「身体に気を付けて ご活躍下さい」「生涯現役で！」との言葉が寄せられている。