グローバルガールズグループＭＥ：Ｉ（ミーアイ）が１５日、都内で行われた「Ｌｉｎｏｎ」新シャンプー・トリートメント発表会に、お笑いコンビ・レインボーの池田直人と出席した。

ブランドアンバサダーに就任したＭＥ：Ｉは、コンセプトムービーにも出演。メンバーのＲＩＮＯＮは新商品「Ｌｉｎｏｎ」と呼び方が同じなことに運命を感じたようで、「驚きと、本当にうれしい気持ちでいっぱいです」と笑顔を見せた。

１７日にデビュー２周年を迎える同グループ。リーダーのＭＯＭＯＮＡは「ここまで歩んでこられたのは、今応援してくださっているファンの皆さんのおかげです。ライブやイベントなどたくさんのＹＯＵ：ＭＥ（ファンの総称）に会いに行けたら。愛の輪を広げていって、ハッピーなつながりをたくさんの人と持ちたい」と意気込んだ。

また、発表会ではデビュー２周年以降も貫きたいことを発表。ＴＳＵＺＵＭＩは「感謝の気持ちを忘れないこと」と明かした上で、「（デビューから）２年もたつと、どうしても慣れが出てきてしまう。緊張してガチガチになっていたものも慣れてきて、ちょっと気を抜いて歩いちゃったりする。そういう時でも感謝を忘れず、あいさつも忘れず。何か私のために動いてくれる人がいた時は必ず『ありがとうございます』という言葉を忘れないようにということを日々、心掛けております。今後も貫いていきたいと思います」と宣言。

また、ＲＩＮＯＮは「いつもポジティブでいること」とし、「私はＭＥ：Ｉのポジティブ番長です。２年がたつんですけど、チーム内の空気も大切にしたい。１人がポジティブだと場もつられて明るくなる。３年目に向かって、いつもポジティブに自分が一番カワイイと思っていきたい」と笑顔で誓った。